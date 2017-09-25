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"Где отремонтированные дороги, которые показывают по телевизору?" Надежда Савченко попала в ДТП

26.09.2017 17:22 — Разное | Tut.by  
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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко вместе с сестрой Верой и помощником попала в аварию на разбитой дороге между Кировоградской и Николаевской областями. Об этом она написала на странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографиями поврежденного колесного диска и ужасного состояния дороги.


Фото: страница Надежды Савченко в Facebook

ДТП, по словам Савченко, произошло около пяти утра во вторник, 26 сентября, на трассе Н14. «Въехали посреди дороги в ямы, глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я — ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности», — написала депутат. О состоянии своей сестры Веры она не сообщила.

В конце поста Савченко обратилась к премьер-министру страны Владимиру Гройсману: «Где те отремонтированные дороги, которые нам показывают по телевизору? На Марсе?!»


Фото: страница Надежды Савченко в Facebook

Это уже не первое ДТП, в которое попадает Савченко. Так, в ночь на 11 сентября прошлого года в Киеве она на своей машине повредила колеса из-за выступающих канализационных люков. Пока на автомобиле меняли колеса, в нее врезался нетрезвый участник дорожного движения. Никто не пострадал.

 
 
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Савченко обратилась к премьер-министру страны Владимиру Гройсману: "Где те отремонтированные дороги, которые нам показывают по телевизору? На Марсе?!"

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