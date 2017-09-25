|
"Где отремонтированные дороги, которые показывают по телевизору?" Надежда Савченко попала в ДТП
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко вместе с сестрой Верой и помощником попала в аварию на разбитой дороге между Кировоградской и Николаевской областями. Об этом она написала на странице в
ДТП, по словам Савченко, произошло около пяти утра во вторник, 26 сентября, на трассе Н14. «Въехали посреди дороги в ямы, глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я — ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности», — написала депутат. О состоянии своей сестры Веры она не сообщила.
В конце поста Савченко обратилась к премьер-министру страны Владимиру Гройсману: «Где те отремонтированные дороги, которые нам показывают по телевизору? На Марсе?!»
Это уже не первое ДТП, в которое попадает Савченко. Так, в ночь на 11 сентября прошлого года в Киеве она на своей машине
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Савченко обратилась к премьер-министру страны Владимиру Гройсману: "Где те отремонтированные дороги, которые нам показывают по телевизору? На Марсе?!"
|
Архив (Разное)
Комментарии