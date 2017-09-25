Мирный вышел в 1/4 финала парного разряда на теннисном турнире в Китае

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $666 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче белорусско-австрийский тандем одержал победу над китайским дуэтом Мао Синь Гон / Цзе Чжан - 7:6 (7:5), 6:1.

Еще один белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо в первом раунде сыграют с другой интернациональной парой - Марсело Мело (Бразилия) / Александр Зверев (Германия).

На женском турнире в узбекской столице Ташкенте (призовой фонд - $226 тыс.) белорусская теннисистка Арина Соболенко (119-й номер мирового рейтинга) в поединке 1/16 финала уверенно переиграла россиянку Евгению Родину (84) - 6:2, 6:2. Соперницей белоруски в игре за выход в четвертьфинал будет представительница Германии Татьяна Мария (53).