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Microsoft рассказала, когда появится новый Office
Microsoft
Новую версию получат программы Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Предварительный релиз запланирован на середину 2018 года, финальный — на вторую половину 2018-го.
В Office 2019 станут доступны функции, которые сейчас у пользователей Office 365. К примеру, при работе с пером будут учитываться наклон и сила нажатия. В Excel обновят формулы и таблицы, а в PowerPoint добавят новые эффекты для презентаций.
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Новую версию получат программы Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
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