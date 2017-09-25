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Microsoft рассказала, когда появится новый Office

26.09.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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Microsoft объявила о дате следующего крупного релиза Office. Программы новой версии офисного пакета компании — Office 2019 — станут доступны уже в следующем году.


Изображение: YouTube

Новую версию получат программы Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Предварительный релиз запланирован на середину 2018 года, финальный — на вторую половину 2018-го.

В Office 2019 станут доступны функции, которые сейчас у пользователей Office 365. К примеру, при работе с пером будут учитываться наклон и сила нажатия. В Excel обновят формулы и таблицы, а в PowerPoint добавят новые эффекты для презентаций.

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Новую версию получат программы Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

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