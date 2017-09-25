Размер Нобелевской премии снова превысил миллион долларов

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырастет на 1 миллионов крон (около 124 тысяч долларов) и составит 9 миллионов крон (1,118 миллиона долларов), передает ТАСС. Об этом сообщил во вторник Нобелевский фонд.



Светлана Алексиевич во время вручения Нобелевской премии. Фото: Reuters

«На заседании 14 сентября 2017 года было принято решение о том, что размер премии в каждой номинации составит 9 миллионов крон (1,118 миллиона долларов). Это означает увеличение суммы на 1 миллион крон по сравнению с предыдущим годом», — отмечается в сообщении фонда.

Если в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала 10 миллионов крон (1,5 миллиона долларов), то четыре года назад она уменьшилась до 8 миллионов крон «по причине неблагоприятной экономической ситуации». В связи с ослаблением курса шведской кроны в 2015 году эта сумма впервые с 2001 года составляла меньше одного миллиона долларов, а именно 950 тысяч долларов.

Напомним, именно такие призовые — 8 миллионов крон — получила Светлана Алексиевич, которой вручили Нобелевскую премию по литературе — первую в истории Беларуси. С этой суммы она уплатила в Беларуси подоходный налог.

Как сообщил ранее ТАСС исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен, данная сумма «остается значительной», поскольку переводится лауреатам в шведских кронах, а многие национальные валюты также ослабли.

Нобелевская неделя откроется 2 октября объявлением имени лауреата в области физиологии и медицины. 3 октября назовут имя лауреата по физике, 4 октября — химии.