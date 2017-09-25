|
Размер Нобелевской премии снова превысил миллион долларов
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырастет на 1 миллионов крон (около 124 тысяч долларов) и составит 9 миллионов крон (1,118 миллиона долларов),
«На заседании 14 сентября 2017 года было принято решение о том, что размер премии в каждой номинации составит 9 миллионов крон (1,118 миллиона долларов). Это означает увеличение суммы на 1 миллион крон по сравнению с предыдущим годом», — отмечается в сообщении фонда.
Если в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала 10 миллионов крон (1,5 миллиона долларов), то четыре года назад она уменьшилась до 8 миллионов крон «по причине неблагоприятной экономической ситуации». В связи с ослаблением курса шведской кроны в 2015 году эта сумма впервые с 2001 года составляла меньше одного миллиона долларов, а именно 950 тысяч долларов.
Напомним, именно такие призовые — 8 миллионов крон —
Как сообщил ранее ТАСС исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен, данная сумма «остается значительной», поскольку переводится лауреатам в шведских кронах, а многие национальные валюты также ослабли.
Нобелевская неделя откроется 2 октября объявлением имени лауреата в области физиологии и медицины. 3 октября назовут имя лауреата по физике, 4 октября — химии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Денежную составляющую Нобелевской премии ранее урезали "из-за неблагоприятной экономической ситуации"
|
Архив (Разное)
Комментарии