Именитая белорусская пловчиха Александра Герасименя и ее тренер Елена Климова награждены медалями Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги», передает корреспондент БЕЛТА. Награды вручил первый вице-президент НОК Андрей Асташевич.

Фото: Николай Петров, БЕЛТА





Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич награждает Александру Герасименю.









Награда — тренеру Александры Герасимени Елене Климовой.





Александра Герасименя отметила, что это первая медаль от НОК Беларуси.

— С тренером уже успели оценить великолепный дизайн награды. Очень довольны, что мои достижения оценены по достоинству. После такого теплого приема еще больше желания добиваться громких побед, — сказала спортсменка.

В Министерстве спорта и туризма сегодня также чествовали белорусских пловцов, успешно выступивших на международных соревнованиях. Министр Александр Шамко поблагодарил атлетов и тренеров за хороший результат в сезоне и выразил надежду на то, что к Олимпиаде-2020 в Токио пловцы порадуют болельщиков медалями.

Главный тренер национальной команды по плаванию Наталья Шоломицкая рассказала, что очень довольна итогами сезона.

— После нескольких лет затишья такое обилие медалей впечатляет. На престижных международных соревнованиях за этот год на пьедестал почета поднималась не только Александра Герасименя, но и наши парни, что радует, — сказала она.

Александра Герасименя является неоднократным призером чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне-2012 на дистанции 50 м и 100 м вольным стилем, а также бронзовым медалистом Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на 50 м вольным стилем.