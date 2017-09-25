ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Герасименя награждена медалью НОК "За выдающиеся заслуги"

26.09.2017 18:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Именитая белорусская пловчиха Александра Герасименя и ее тренер Елена Климова награждены медалями Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги», передает корреспондент БЕЛТА. Награды вручил первый вице-президент НОК Андрей Асташевич.

Фото: Николай Петров, БЕЛТА



Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич награждает Александру Герасименю.



Награда — тренеру Александры Герасимени Елене Климовой.

Александра Герасименя отметила, что это первая медаль от НОК Беларуси.

— С тренером уже успели оценить великолепный дизайн награды. Очень довольны, что мои достижения оценены по достоинству. После такого теплого приема еще больше желания добиваться громких побед, — сказала спортсменка.

В Министерстве спорта и туризма сегодня также чествовали белорусских пловцов, успешно выступивших на международных соревнованиях. Министр Александр Шамко поблагодарил атлетов и тренеров за хороший результат в сезоне и выразил надежду на то, что к Олимпиаде-2020 в Токио пловцы порадуют болельщиков медалями.

Главный тренер национальной команды по плаванию Наталья Шоломицкая рассказала, что очень довольна итогами сезона.

— После нескольких лет затишья такое обилие медалей впечатляет. На престижных международных соревнованиях за этот год на пьедестал почета поднималась не только Александра Герасименя, но и наши парни, что радует, — сказала она.

Александра Герасименя является неоднократным призером чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне-2012 на дистанции 50 м и 100 м вольным стилем, а также бронзовым медалистом Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на 50 м вольным стилем.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именитая белорусская пловчиха Александра Герасименя и ее тренер Елена Климова награждены медалями Национального олимпийского комитета Беларуси "За выдающиеся...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Актер русского театра Эстонии попробовал в Таллинне белорусские драники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика