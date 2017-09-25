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Картинка дня: как работает уличная слежка в Китае
Уличные камеры наблюдения в Китае способны эффективно распознавать изображение в режиме реального времени. Видео с демонстрацией работы технологии
Над каждым человеком и транспортным средством в реальном времени появляется всплывающая информация. Для человека система определяет возраст, пол и цвет одежды, для машины или мотоцикла — марку и цвет.
В разных городах Китая установлено более 20 миллионов камер видеонаблюдения.
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Для человека система определяет возраст, пол и цвет одежды, для машины или мотоцикла - марку и цвет.
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