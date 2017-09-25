Картинка дня: как работает уличная слежка в Китае

Уличные камеры наблюдения в Китае способны эффективно распознавать изображение в режиме реального времени. Видео с демонстрацией работы технологии показали по китайскому телевидению.

Над каждым человеком и транспортным средством в реальном времени появляется всплывающая информация. Для человека система определяет возраст, пол и цвет одежды, для машины или мотоцикла — марку и цвет.

В разных городах Китая установлено более 20 миллионов камер видеонаблюдения.

Система наблюдения использует технологии искусственного интеллекта для поиска тех, кто скрывается от правосудия. Если характеристики прохожего совпадут с данными кого-то из базы беглых преступников, система оповестит полицию.