Минобороны сообщило о новых военных учениях России и Беларуси

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Совместное белорусско-российское учение военного спецназа началось в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны республики.

Данные маневры военных спецназовцев проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России.

"С 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Беларуси проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения, в нем принимают участие представители Воздушно-десантных войск РФ", – сообщили Sputnik во вторник в оборонном ведомстве.

Там также отметили, что среди учебных целей данного учения – получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, совершенствование полевой выучки военнослужащих.

На минувшей неделе на территории Беларуси завершились масштабные совместные учения "Запад-2017" , в которых участвовали более 12 тысяч военнослужащих.