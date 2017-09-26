ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны сообщило о новых военных учениях России и Беларуси

26.09.2017 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Совместное белорусско-российское учение военного спецназа началось в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны республики.

Минобороны сообщило о новых военных учениях России и Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск ответил Киеву на упрек об "условной открытости" учений "Запад"

Данные маневры военных спецназовцев проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России. 

"С 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Беларуси проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения, в нем принимают участие представители Воздушно-десантных войск РФ", – сообщили Sputnik во вторник в оборонном ведомстве. 

Там также отметили, что среди учебных целей данного учения – получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, совершенствование полевой выучки военнослужащих.

На минувшей неделе на территории Беларуси завершились масштабные совместные учения "Запад-2017", в которых участвовали более 12 тысяч военнослужащих.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 172
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский и российский военный спецназ две недели будет отрабатывать задачи полевой выучки на полигонах в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Герасименя награждена медалью НОК "За выдающиеся заслуги"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика