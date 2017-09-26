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Минобороны сообщило о новых военных учениях России и Беларуси
26.09.2017 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Совместное белорусско-российское учение военного спецназа началось в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Данные маневры военных спецназовцев проходят в рамках двустороннего военного сотрудничества между силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России.
"С 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Беларуси проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения, в нем принимают участие представители Воздушно-десантных войск РФ", – сообщили Sputnik во вторник в оборонном ведомстве.
Там также отметили, что среди учебных целей данного учения – получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, совершенствование полевой выучки военнослужащих.
На минувшей неделе на территории Беларуси завершились масштабные
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Белорусский и российский военный спецназ две недели будет отрабатывать задачи полевой выучки на полигонах в Беларуси.
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