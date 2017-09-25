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Трем экс-сотрудникам Гомельского филиала транспортной инспекции предъявлены обвинения

26.09.2017 18:46 — Разное | Tut.by  
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Предъявлено обвинение трем бывшим сотрудникам Гомельского филиала транспортной инспекции, уличенным во взяточничестве, сообщила сегодня в эфире «Альфа-Радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Дело возбуждено КГБ в апреле в отношение семи человек, его расследует следственное управление УСК по Гомельской области. Действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст. 430 УК.

«Обвинение предъявлено троим должностным лицам транспортной инспекции. Еще четыре человека в статусе подозреваемых», — рассказала Юлия Гончарова. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, другой — под подпиской о невыезде.

На данный момент заключена под стражу бывший ведущий специалист регионального отдела контроля на платных дорогах филиала по Гомельской области транспортной инспекции. Она действовала по предварительной договоренности с другими ведущими специалистами отдела транспортной инспекции.

«В 2015—2016 годах в различных местах Ельского и Мозырского районов, на различных участках автодороги возле населенных пунктов Новая Рудня и Роза Люксембург Ельского района они неоднократно принимали незаконные денежные вознаграждения от водителей грузоперевозчиков Украины. Существовал определенный тариф. Суммы варьировались от $ 10 до $ 20», — рассказала Юлия Гончарова.

Она пояснила, что специалисты не проводили надлежащий транспортный контроль, и за это действовала определенная такса. Иными словами, чтобы не привлекать перевозчиков к административной ответственности, с них брали плату, и инспекторы закрывали на нарушения глаза.

 
 
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Дело возбуждено КГБ в апреле в отношение семи человек, его расследует следственное управление УСК по Гомельской области. Действия фигурантов квалифицированы по...

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