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Сколько белорусов наказали в этом году за незаконный сбор грибов

26.09.2017 19:02 — Разное | Tut.by  
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За незаконный сбор грибов в зоне радиоактивного загрязнения, зоне последующего отселения в Гомельской области в этом году составили протоколы об административном правонарушении на 32 человек. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Большинство протоколов, как уточнили в инспекции, составили за несколько последних недель. Некоторые нарушители отвлеклись предупреждением, другим же выписали штрафы. 

К примеру, в Брагинском районе в этом сезоне протоколы за незаконный сбор грибов составили на 8 человек, большинство нарушителей - "мужчины средних лет". Один из них насобирал 4 килограмма грибов. Помимо штрафа за незаконный сбор грибов ему придется также возместить причиненный природе ущерб - 110 рублей. 

В Могилевской и Брестской областях, к примеру, в этом году не составляли протоколы об административном правонарушении из-за незаконного сбора грибов, уточнили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте. 

Напомним, за вынос и вывоз грибов из зоны радиоактивного загрязнения, зоны последующего отселения, где установлен контрольно-пропускной режим, для физлица предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин (от 230 до 690 рублей), для ИП — от 10 до 50 базовых величин (от 230 до 1150 рублей), для юрлица — до 200 базовых величин (4600 рублей). При этом собранные грибы конфискуют.

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