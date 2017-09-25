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Сколько белорусов наказали в этом году за незаконный сбор грибов
За незаконный сбор грибов в зоне радиоактивного загрязнения, зоне последующего отселения в Гомельской области в этом году составили протоколы об административном правонарушении на 32 человек. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.
Большинство протоколов, как уточнили в инспекции, составили за несколько последних недель. Некоторые нарушители отвлеклись предупреждением, другим же выписали штрафы.
К примеру, в Брагинском районе в этом сезоне протоколы за незаконный сбор грибов составили на 8 человек, большинство нарушителей - "мужчины средних лет". Один из них насобирал 4 килограмма грибов. Помимо штрафа за незаконный сбор грибов ему придется также возместить причиненный природе ущерб - 110 рублей.
В Могилевской и Брестской областях, к примеру, в этом году не составляли протоколы об административном правонарушении из-за незаконного сбора грибов, уточнили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.
Напомним, за вынос и вывоз грибов из зоны радиоактивного загрязнения, зоны последующего отселения, где установлен контрольно-пропускной режим, для физлица
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За незаконный сбор грибов в зоне радиоактивного загрязнения, зоне последующего отселения в Гомельской области в этом году составили протоколы об...
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