Умер участник Варшавского марафона

Один из участников Варшавского марафона потерял сознание на беговой трассе и умер в больнице. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщается на сайте организаторов забега.

«С грустью сообщаем, что один из участников Варшавского марафона потерял сознание во время забега. Спасательные службы оказали ему немедленную помощь, машина скорой помощи через полторы минуты после вызова была на месте. Спортсмен был доставлен в больницу, но его не удалось спасти», — говорится в сообщении.

Имя и национальность погибшего не уточняются.

Как отмечает Life.ru , во время марафона произошел еще один инцидент: лидировавшая кенийка Речо Косгей за километр до финишной линии потеряла сознание и упала на землю. Один из участников мужского марафона, словак Марек Гладик, помог спортсменке и поднял ее на ноги. В это время мимо них пробежала эфиопка Беджи Бекелу, которая в итоге и выиграла женские соревнования.

Победу на Варшавском марафоне, прошедшем 24 сентября, одержал поляк Блажей Бжезински. Лучший результат среди женщин показала эфиопка Бекелу Беджи Гелету. В забеге, который прошел в столице Польши в 39-й раз, приняло участие 8833 человека.