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Умер участник Варшавского марафона
Один из участников Варшавского марафона потерял сознание на беговой трассе и умер в больнице. Об этом во вторник, 26 сентября,
«С грустью сообщаем, что один из участников Варшавского марафона потерял сознание во время забега. Спасательные службы оказали ему немедленную помощь, машина скорой помощи через полторы минуты после вызова была на месте. Спортсмен был доставлен в больницу, но его не удалось спасти», — говорится в сообщении.
Имя и национальность погибшего не уточняются.
Как отмечает
Победу на Варшавском марафоне, прошедшем 24 сентября, одержал поляк Блажей Бжезински. Лучший результат среди женщин показала эфиопка Бекелу Беджи Гелету. В забеге, который прошел в столице Польши в 39-й раз, приняло участие 8833 человека.
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Один из участников Варшавского марафона потерял сознание на беговой трассе и умер в больнице.
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