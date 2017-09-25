Представлен первый в мире смартфон для майнеров

Компания Sirin Labs анонсировала первый блокчейн-смартфон. Создатели устройства утверждают, что это единственный в мире аппарат, предназначенный для хранения криптовалют. Об этом сообщает engadget.





Блокчейн представляет собой распределенную базу данных, в которой вся информация хранится на компьютерах каждого из участников сети, уточняет ресурс 4PDA.

Устройство получило название Finney — в честь известного криптографа и пионера в области биткойнов Хэла Финни. К техническим характеристикам относится 5,2-дюймовый безрамочный дисплей с QHD-разрешением, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти, а также двойная основная камера разрешением в 16 и 12 Мп.

Аппарат будет доступен для покупки только с помощью токенов SRN и будет работать на операционной системе Sirin, созданной для поддержки приложений-кошельков криптовалют и сервисов безопасного обмена.

Кроме смартфонов в рамках линейки Finney компания планирует выпустить моноблок. Эти девайсы будут работать в независимой блокчейн-сети, основанной на технологии Tangle от IOTA. Сеть будет работать без централизованных магистральных сетей или майнинг-центров, заграждающих процесс транзакций, используя токен SRN в качестве валюты по умолчанию.

Смотрите, сколько у нас стоят другие топовые смартфоны.