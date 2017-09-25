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Белорусских учителей спросили, довольны ли они своей профессией. Больше половины ответили, что да

26.09.2017 19:08 — Разное | Tut.by  
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Большинство учителей в Беларуси довольны своей профессией. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Исследовательским центром РАБОТА.TUT.BY.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

64,4% опрошенных учителей рассказали, что довольны своей работой. Основные причины: любовь к предмету, детям и работа по призванию.


Среди важных характеристик, которыми должен обладать хороший преподаватель, опрошенные педагоги назвали: хорошее знание предмета, любовь к детям, терпение, любовь к профессии и ответственность.

56,4% среди всех участников исследования РАБОТА.TUT.BY признали, что на их выбор профессии повлиял учитель.

Как правило, преподавателей респонденты запоминали из-за личностных качеств. Об этом говорит 41,5% участников исследования. Более 37% опрошенных запомнили учителей благодаря их стилю преподавания. Любили предмет, и, как следствие, помнят педагога, который вел его, 10,6% респондентов.


В исследовании приняли участие 467 человек, из которых 43,6% были педагогами.

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Большинство учителей в Беларуси довольны своей профессией. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Исследовательским центром РАБОТА.TUT.BY.

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