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Белорусские волейболистки впервые за 22 года вышли в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы

26.09.2017 19:31 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки сборной Беларуси обыграли команду Чехии в первом раунде плей-офф на чемпионате Европы и вышли в четвертьфинал турнира — впервые с 1995 года. Женский еврофорум принимают Азербайджан и Грузия.

Беларусь — Чехия — (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15).

Напомним, что 22 сентября в стартовом матче на ЧЕ-2017 в Тбилиси белорусские волейболистки в тяжелейшей борьбе обыграли команду Хорватии — 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9). Затем 23 сентября команда Беларуси уступила одному из фаворитов турнира сборной Италии — 1:3 (25:27, 18:25, 25:18, 21:25). А в заключительном матче группового этапа 24 сентября белоруски разгромили команду Грузии — 3:0 (25:8, 25:11, 25:12) и вышли в плей-офф турнира со второго места в своем квартете.

Итоговое положение команд в группе «В»:

1. Италия — 8 очков (3 матча; разница сетов 9−3)

2. Беларусь — 5 (3; 7−5)

3. Хорватия — 5 (3; 7−7)

4. Грузия — 0 (3; 1−9).

Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).

 
 
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Волейболистки сборной Беларуси обыграли команду Чехии в первом раунде плей-офф на чемпионате Европы и вышли в четвертьфинал турнира - впервые с 1995 года.

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