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Белорусские волейболистки впервые за 22 года вышли в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы
Волейболистки сборной Беларуси обыграли команду Чехии в первом раунде плей-офф на чемпионате Европы и вышли в четвертьфинал турнира — впервые с 1995 года. Женский еврофорум принимают Азербайджан и Грузия.
Беларусь — Чехия — (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15).
Напомним, что 22 сентября
Итоговое положение команд в группе «В»:
1. Италия — 8 очков (3 матча; разница сетов 9−3)
2. Беларусь — 5 (3; 7−5)
3. Хорватия — 5 (3; 7−7)
4. Грузия — 0 (3; 1−9).
Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).
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Волейболистки сборной Беларуси обыграли команду Чехии в первом раунде плей-офф на чемпионате Европы и вышли в четвертьфинал турнира - впервые с 1995 года.
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