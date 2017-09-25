ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тысячи футбольных болельщиков из Айовы каждую игру машут детям из больницы по соседству

26.09.2017 20:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В феврале 2017 года Университет штата Айова открыл новую детскую больницу с видом на стадион «Кинник», где проводит свои домашние игры студенческая сборная по американскому футболу. На верхнем этаже госпиталя сделали специальную смотровую площадку, чтобы больные дети и их семьи могли наблюдать за матчами команды.

В июне 2017 года, перед стартом сезона Национальной студенческой лиги (NCAA), болельщики команды решили подготовить флешмоб к матчу-открытию: после первой четверти повернуться и помахать детям в больнице. Почти 70 тысяч посетителей «Кинника» исполнили задумку 4 сентября.

Флешмоб превратился в новую традицию. На каждой домашней игре тысячи фанатов приветствуют пациентов госпиталя.

24 сентября команда университета штата Айова проводила свой первый ночной матч. Посетители подготовились к этому: они начали махать детям фонариками.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая трогательная традиция фанатов местной студенческой команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские волейболистки впервые за 22 года вышли в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика