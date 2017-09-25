Тысячи футбольных болельщиков из Айовы каждую игру машут детям из больницы по соседству

В феврале 2017 года Университет штата Айова открыл новую детскую больницу с видом на стадион «Кинник», где проводит свои домашние игры студенческая сборная по американскому футболу. На верхнем этаже госпиталя сделали специальную смотровую площадку, чтобы больные дети и их семьи могли наблюдать за матчами команды.

В июне 2017 года, перед стартом сезона Национальной студенческой лиги (NCAA), болельщики команды решили подготовить флешмоб к матчу-открытию: после первой четверти повернуться и помахать детям в больнице. Почти 70 тысяч посетителей «Кинника» исполнили задумку 4 сентября.

Флешмоб превратился в новую традицию. На каждой домашней игре тысячи фанатов приветствуют пациентов госпиталя.

24 сентября команда университета штата Айова проводила свой первый ночной матч. Посетители подготовились к этому: они начали махать детям фонариками.