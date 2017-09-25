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"Мессенджером пользуются террористы". Власти Ирана завели уголовное дело на администрацию Telegram
В Тегеране заявили, что мессенджером пользуются террористы, также через него распространяют детскую порнографию и продают наркотики. Павел Дуров заявил, что администрация Telegram блокирует противоправный контент.
В Иране состоялось заседание совета при прокуроре Тегерана, на котором было заявлено, что власти заводят уголовное дело против менеджмента мессенджера Telegram. Об этом сообщает иранское агентство
Мессенджерами пользуются террористические организации вроде «Исламского государства», а также преступные группы, заявили в иранской прокуратуре.
Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что Telegram используют для распространения детской порнографии, а также для торговли наркотиками и людьми, уточнили в ведомстве.
Основатель Telegram Павел Дуров
В другом твите Дуров
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В Тегеране заявили, что мессенджером пользуются террористы, также через него распространяют детскую порнографию и продают наркотики.
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