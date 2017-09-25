В Тегеране заявили, что мессенджером пользуются террористы, также через него распространяют детскую порнографию и продают наркотики. Павел Дуров заявил, что администрация Telegram блокирует противоправный контент.



Фото: Hillary / flickr.com

В Иране состоялось заседание совета при прокуроре Тегерана, на котором было заявлено, что власти заводят уголовное дело против менеджмента мессенджера Telegram. Об этом сообщает иранское агентство ISNA .

Мессенджерами пользуются террористические организации вроде «Исламского государства», а также преступные группы, заявили в иранской прокуратуре.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что Telegram используют для распространения детской порнографии, а также для торговли наркотиками и людьми, уточнили в ведомстве.

Основатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что удивлен сообщениям о возбуждении дела в Иране. «Мы активно блокируем террористический и порнографический контент в Иране. Думаю, причины [возбуждения дела] кроются в другом», — написал он.

В другом твите Дуров сообщил , что связался с модераторами Telegram. Они рассказали, что ежедневно блокируют более тысячи каналов, чатов и ботов, с порнографическим или террористическим контентом.