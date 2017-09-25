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"Мессенджером пользуются террористы". Власти Ирана завели уголовное дело на администрацию Telegram

26.09.2017 20:44 — Разное | Tut.by  
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В Тегеране заявили, что мессенджером пользуются террористы, также через него распространяют детскую порнографию и продают наркотики. Павел Дуров заявил, что администрация Telegram блокирует противоправный контент.


Фото: Hillary / flickr.com

В Иране состоялось заседание совета при прокуроре Тегерана, на котором было заявлено, что власти заводят уголовное дело против менеджмента мессенджера Telegram. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Мессенджерами пользуются террористические организации вроде «Исламского государства», а также преступные группы, заявили в иранской прокуратуре.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что Telegram используют для распространения детской порнографии, а также для торговли наркотиками и людьми, уточнили в ведомстве.

Основатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что удивлен сообщениям о возбуждении дела в Иране. «Мы активно блокируем террористический и порнографический контент в Иране. Думаю, причины [возбуждения дела] кроются в другом», — написал он.

В другом твите Дуров сообщил, что связался с модераторами Telegram. Они рассказали, что ежедневно блокируют более тысячи каналов, чатов и ботов, с порнографическим или террористическим контентом.

 
 
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В Тегеране заявили, что мессенджером пользуются террористы, также через него распространяют детскую порнографию и продают наркотики.

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