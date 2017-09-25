Разбираемся в многообразии видов кирпича



Кирпич — распространенный строительный материал. Существует разные его виды: керамический, силикатный, облицовочный, огнеупорный. Чтобы купить кирпич в Минске подходящего вида, достаточно определиться с целью строительства. Об этом поговорим ниже.

Содержание:

Идеальный мангал





Возведение мангала предполагает его использование в условиях высокой температуры, поэтому кирпич для мангала должен быть жаростойким. Идеальный вариант — жаропрочный, шамотный из тугоплавкой глины. Он благополучно переносит резкие перепады температур, долго держит (и отдает) тепло.

Возводим печь в бане





Каждая часть печи в бане возводится из определенного вида кирпича. Так, железняк (темно-коричневый 3-его сорта) используют в устройстве фундамента под печь. В рамках футеровки топок используют огнеупорный (шамотный), а для создания сводов — клиновой тип данного изделия. Идеальный вариант для создания печи — кирпич с показателем (маркой) плотности не больше 250. Для кладки печной трубы выше кровли идеальным вариантом будет облицовочный тип данного строительного материала. Можно всю печь выложить из шамотного (огнеупорного) варианта.

Делаем дымоход правильно





Для дымохода используют хорошо пропеченный полнотелый керамический, шамотный (обожженный) кирпич. В его составе нет камней, извести и других примесей. Это ровный и идеально гладкий материал, из которого будет сделан ровный, идеально гладкий дымоход. Шамотный вариант не боится высокой температуры, а именно такая (до 700 градусов) преобладает в дымоходах жилых домов и особенно — бань в зимний период.

Материал для возведения надежного фундамента





Самым лучшим материалом для возведения фундамента жилого или нежилого строения по праву можно назвать полнотелый, керамический или клинкерный кирпич. Он не впитывает влагу, обеспечивает быструю усадку. Его рифленый бок гарантирует идеальное сцепление с цементным раствором, что обеспечивает 100 % герметичность фундамента.

Межкомнатные перегородки: используем кирпич





Какой? Да любой: силикатный или керамический, полнотелый или пустотелый. Разница между ними — в цене. Перегородки из керамического кирпича будут стоить дороже, чем из силикатного. Из полнотелого — дороже, чем из пустотелого. Важно учитывать вес кирпичной перегородки и её нагрузку на несущие конструкции. Если перегородка будет длинной (больше 1,5 метров), следует использовать армирующую сетку. Она повысит прочность будущей перегородки.

Облицовка дома: идеальный вариант материала





Эффективной и эстетичной облицовка дома будет с использованием керамического кирпича. Этот натуральный материал с содержанием глины обрабатывается путем обжига, поэтому долго держит тепло зимой и дарит прохладу летом. Отлично противостоит негативным атмосферным явлениям вроде дождя, снега, ветра, мороза и ультрафиолетовых лучей. Керамическая облицовка прочна и долговечна, долго не выгорает и не трескается, создавая идеальную, красивую поверхность.

Выбираем материал для строительства столбов забора





Если перед вами стоит задача построить недорогие, но достаточно прочные столбы для заборов, выбирайте силикатный кирпич. Если у вас есть финансовая возможность, используйте для столбов забора клинкерный вариат. Это эстетичный и надежный материал, в состав которого входит глина, специальным образом обожженная. Такой обжиг придает клинкеру особые прочностные характеристики. Столбы забора из клинкерного кирпича прослужат не одно десятилетие.

Строим дом: какой кирпич выбрать?





Идеальный строительный материал для возведения дома — поризованный керамический кирпич. Это натуральный, «дышащий» материал, прекрасно удерживающий тепло и выпускающий влагу. Он имеет небольшой вес, поэтому из него можно строить тонкие, с меньшим содержанием арматуры, стены, не нагружающие фундамент. 1 блок равен 15 обычным кирпичам, что дает возможность экономить на цементном растворе и времени строительства.

Купить кирпич в Минске любого вида не проблема, если вы обратитесь к каталогу TAM.BY .