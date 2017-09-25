«Два дома, баня, бассейн, участок 25 соток, 40 км от Минска» — за все это просят 94 тысячи белорусских рублей. Такие «вкусные» предложения в объявлениях по продаже загородной недвижимости встречаются не каждый день. Первая мысль — реальна ли указанная цена? Но продавец нас уверил — все верно, приезжайте и убедитесь.





Едем по указанным в объявлении координатам — деревня Морозовка, Логойский район. Без навигатора найти ее можно, лишь следуя указаниям Александра, владельца участка: пересечь Логойск, в Юрковичах — налево, потом через поле и, никуда не сворачивая, 5 километров через лес. На картах есть еще дорога через Хатынь, но Александр предупредил: дорога там плохая, можно и не проехать.





Дачи в Морозовке



По рекомендуемому маршруту и по вполне нормальной грунтовке попадаем в Морозовку. В ней всего одна улица, справа и слева вплотную к домам подступает лес. Это уже только номинально деревня — в ней постоянно живут лишь два человека. Остальные дома или пустуют, или используются как дачи. Но жизнь здесь не замерла полностью, люди покупают участки, строят дома.













— Все началось с того, что мы с товарищем загорелись идеей строительства агроусадьбы, — рассказывает Александр. — Специально подыскивали место тихое и уединенное, желательно в лесу. Найти такое и не далеко от Минска оказалось делом не простым, но кто ищет, тот найдет.

















Участки среди Хатынского леса за Логойском большой популярностью не пользовались, дома для постоянного проживания здесь не строят. Поэтому и цена за 25 соток была минимальной. После всех оформлений построили сначала дом, беседку, пробили скважину на воду, занялись обустройством участка.









— Пока не поставили забор, в гости постоянно заходили косули, люди видели и кабанов. Долго возились с дорожками. Вместо бетонных бордюров использовали шпалы, мостили же плитняком и керамической плиткой.

Потом решили поставить еще один каркасный домик и баню, на въезде на участок построили автонавес. В треугольнике между домами и баней установили бассейн, площадку вокруг него замостили доской. За время стройки не срубили не одного дерева, теперь сосны «прорастают» через настил террасы.































— Дома строили с тем расчетом, чтобы гости могли жить в них и зимой. В стенах, перекрытиях и полах заложены 150−200 мм минераловатного утеплителя. В первом доме сложили печь оригинальной конструкции — она долго отдает тепло. Это здание с удобствами — санузел, душевая. Горячая вода — из электрического бойлера.

Во втором доме поставили чугунную печь-камин. Он нагревает помещение буквально за 15−20 минут. К дому подведены все коммуникации — канализационная труба и водопровод, но внутрь их не завели.









Баня, тоже каркасная, готова к эксплуатации: парилка обита липовой вагонкой, стоит каменка на дровах, введена вода и электричество. Но попользоваться ею хозяева не успели, решили все продавать.

— Чтобы говорить, что этот бизнес не пошел, надо было попробовать им заниматься, — говорит Александр. — У нас товарищем появилась новая идея для бизнеса, и агротуризм в эту схему не входит. Поэтому продаем по такой цене — по себестоимости, чтобы вернуть вложенные деньги и направить их в другое дело.

На вопрос «не дешево ли продаете», Александр ответил, что это на самом деле столько стоит.





— Мы строили здесь все уже после кризиса. Материалы подешевели, строители уже не столько берут за свои услуги. Да и мы с товарищем много своего труда вложили. Так что, если вам скажут, что подобное должно стоить дороже — не верьте.

P. S. Судя по количеству звонков тех, кто хотел бы приехать и посмотреть дом в Морозовке, Александр в ближайшее время продаст несостоявшуюся агроусадьбу.