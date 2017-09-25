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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

26.09.2017 21:02 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск», обыграв 26 сентября украинский «Будивельник» и в ответном матче в Киеве, пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Будивельник» — «Цмокi-Мiнск» — 53:60 (19:19, 12:13, 12:11, 10:17).

Напомним, что в первой игре в Минске «Цмокi» также победили (69:64).

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов минчане срязятся с французским «Нантером».

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск", обыграв 26 сентября украинский "Будивельник" и в ответном матче в Киеве, пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

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