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"Реал" играет в гостях с дортмундской "Боруссией". Мультимедийный онлайн TUT!

26.09.2017 21:31 — Разное | Tut.by  
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В центральном матче дня во втором туре футбольной Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом».


Фото: Reuters

Клуб из Дортмунда очень уверенно начал сезон, сместив с первого места в чемпионате Германии мюнхенскую «Баварию». У «Боруссии» пять побед и лишь одна ничья в стартовых шести поединках. Правда, в Лиге чемпионов новый клуб украинца Андрея Ярмоленко уступил в первом туре в гостях «Тоттенхэму» — 1:3.

Мадридский «Реал», наоборот начал еврокубки с победы, но в родном первенстве пока сильно отстает от «Барселоны». 11 очков в шести поединках Ла Лиги позволяют занимать лишь непривычную для команды Зинедина Зидана шестую строчку.

«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак, Кастро, Шахин, Ярмоленко, Гетце, Филипп, Обамеянг.

«Реал»: Навас, Варан, Начо, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бэйл, Роналду.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

 
 
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В центральном матче дня во втором туре футбольной Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграет с мадридским "Реалом".

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