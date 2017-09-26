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Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

26.09.2017 22:14 — Разное | Ежедневник  
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Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

Для определения стоимости жизни во всем мире учитывается все: от цены на хлеб до средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры.

Одним из факторов, которые рассматриваются в такого рода исследованиях, является среднемесячная зарплата в каждом крупном городе, "Наша Нiва".

Предлагаем вам список из 10 городов, жители которых имеют самые высокие зарплаты в мире (за месяц). Список подготовлен на основе ежегодного отчета Банка Германии (Deutsche Bank).

1. Цюрих, Швейцария — $5876

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

Фото здесь и ниже: Shutterstock

2. Сан-Франциско, США — $4817

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

3. Бостон, США — $4322

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

4. Нью-Йорк, США — $4304

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

5. Чикаго, США — $3622

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

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6. Сидней, Австралия — $3451

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

7. Мельбурн, Австралия — $3344

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

8. Осло, Норвегия — $3154

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

9. Сингапур — $3077

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

10. Копенгаген, Дания — $2958

Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире

 
 
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Для определения стоимости жизни во всем мире учитывается все: от цены на хлеб до средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры.

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