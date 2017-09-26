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Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире
26.09.2017 22:14 — Разное | Ежедневник
Для определения стоимости жизни во всем мире учитывается все: от цены на хлеб до средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры.
Одним из факторов, которые рассматриваются в такого рода исследованиях, является среднемесячная зарплата в каждом крупном городе, "
Предлагаем вам список из 10 городов, жители которых имеют самые высокие зарплаты в мире (за месяц). Список подготовлен на основе ежегодного отчета Банка Германии (Deutsche Bank).
1. Цюрих, Швейцария — $5876
Фото здесь и ниже: Shutterstock
2. Сан-Франциско, США — $4817
3. Бостон, США — $4322
4. Нью-Йорк, США — $4304
5. Чикаго, США — $3622
Воду в реке Чикаго красят в зеленый цвет ко Дню Святого Патрика
6. Сидней, Австралия — $3451
7. Мельбурн, Австралия — $3344
8. Осло, Норвегия — $3154
9. Сингапур — $3077
10. Копенгаген, Дания — $2958
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Для определения стоимости жизни во всем мире учитывается все: от цены на хлеб до средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры.
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