Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в мире





Для определения стоимости жизни во всем мире учитывается все: от цены на хлеб до средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры.

Одним из факторов, которые рассматриваются в такого рода исследованиях, является среднемесячная зарплата в каждом крупном городе, " Наша Нiва ".

Предлагаем вам список из 10 городов, жители которых имеют самые высокие зарплаты в мире (за месяц). Список подготовлен на основе ежегодного отчета Банка Германии (Deutsche Bank).

1. Цюрих, Швейцария — $5876





Фото здесь и ниже: Shutterstock

2. Сан-Франциско, США — $4817





3. Бостон, США — $4322





4. Нью-Йорк, США — $4304





5. Чикаго, США — $3622





Воду в реке Чикаго красят в зеленый цвет ко Дню Святого Патрика

6. Сидней, Австралия — $3451





7. Мельбурн, Австралия — $3344





8. Осло, Норвегия — $3154





9. Сингапур — $3077





10. Копенгаген, Дания — $2958



