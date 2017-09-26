﻿ На ирландском острове не могут найти выигравшего 500 тысяч евро в лотерею. Там живет 180 человек. 21.by
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На ирландском острове не могут найти выигравшего 500 тысяч евро в лотерею. Там живет 180 человек

27.09.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе в почтовом отделении острова Бер у побережья Ирландии был куплен выигрышный билет британской национальной лотереи EuroMillions на 500 тысяч евро, сообщает Sky News TV. Кто стал победителем, журналистам выяснить не удалось — с учетом того, что население острова составляет всего 180 человек.


Фото: news.sky.com. Журналист Sky News TV ищет победителя лотереи

Счастливый билет продала Мэри Мерфи, которая руководит почтовым отделением с 1970-х. Она рассказывает, что событие вызвало большое волнение на острове: больше 20 евро выиграть пока что никому не удавалось. Женщина уверяет, что победителем стал не турист, а группа местных жителей. Но называть их имена отказывается: «Это личное, они хотят оставаться анонимными и мы должны уважать их желание».

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