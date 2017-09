На ирландском острове не могут найти выигравшего 500 тысяч евро в лотерею. Там живет 180 человек

На прошлой неделе в почтовом отделении острова Бер у побережья Ирландии был куплен выигрышный билет британской национальной лотереи EuroMillions на 500 тысяч евро, сообщает Sky News TV . Кто стал победителем, журналистам выяснить не удалось — с учетом того, что население острова составляет всего 180 человек.

Счастливый билет продала Мэри Мерфи, которая руководит почтовым отделением с 1970-х. Она рассказывает, что событие вызвало большое волнение на острове: больше 20 евро выиграть пока что никому не удавалось. Женщина уверяет, что победителем стал не турист, а группа местных жителей. Но называть их имена отказывается: «Это личное, они хотят оставаться анонимными и мы должны уважать их желание».

While some media are camped on #BereIsland , the winning #EuroMillions syndicate just collected their cheque IN DUBLIN. #WestCorkIntrigue