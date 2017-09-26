﻿ Как выглядел мир 21 год назад, когда Арсен Венгер возглавил лондонский "Арсенал". 21.by
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Как выглядел мир 21 год назад, когда Арсен Венгер возглавил лондонский "Арсенал"

27.09.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Борисовский БАТЭ проведет 28 сентября первый домашний поединок в групповом турнире Лиги Европы, а в гости к нему пожалует лондонский «Арсенал», который непрерывно вот уже 21 год тренирует Арсен Венгер.

Клонирование овечки Долли, невероятная популярность сингла «Macarena», выпуск игрушек «Тамагочи» и другие знаковые события — SPORT.TUT.BY вспоминает, каким был мир в 1996 году, когда французский специалист принял «пушкарей».

Для сравнения, новая история БАТЭ длится столько же, сколько Венгер работает в «Арсенале».











 
 
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Для сравнения, новая история БАТЭ длится столько же, сколько Венгер работает в "Арсенале".

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