Борисовский БАТЭ проведет 28 сентября первый домашний поединок в групповом турнире Лиги Европы, а в гости к нему пожалует лондонский «Арсенал», который непрерывно вот уже 21 год тренирует Арсен Венгер.

Клонирование овечки Долли, невероятная популярность сингла «Macarena», выпуск игрушек «Тамагочи» и другие знаковые события — SPORT.TUT.BY вспоминает, каким был мир в 1996 году, когда французский специалист принял «пушкарей».

Для сравнения, новая история БАТЭ длится столько же, сколько Венгер работает в «Арсенале».







































