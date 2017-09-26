Пять лет назад название клуба Dozari звучало из уст каждого тусовщика. Журналисты на себе проверяли феномен ночной жизни столицы, заказывая знаменитый коктейль «мохито». Но сегодня — когда молодежь перетекла в бары — бороться за внимание публики ночным клубам становится все сложнее. Кто ходит и что происходит субботней ночью в некогда популярном «до зари» — в репортаже AFISHA.TUT.BY.





«Нам бы такое место, где с девушками познакомиться. Посоветовали „Дозари“. Отсюда далеко?»

Признаться честно, вспомнить о клубе Dozari нас заставили двое москвичей неприметной наружности, которые во время съемок клипа Коржа в Верхнем городе обратились к журналисту TUT.BY с вопросом, где отдохнуть. Мы сходу посоветовали несколько баров на Зыбицкой, но их интересовало другое.

— Нам бы, это… такое место, где можно с девушками познакомиться, — переминаясь с ноги на ногу отрапортовал тот, что помладше. — Нам посоветовали «Дозари». Отсюда далеко?

Уточнив примерную стоимость проезда расстояния двух станций метро на такси, они радостно уехали в ночь.





«Я почти ничего не трачу. Так, только девушку угостить»

Клуб Dozari, бар Mojito, караоке «Соловей» и «мужской клуб 007» (или просто — стриптиз) появились на проспекте Независимости на территории приборостроительного завода, которая сдается в аренду. У завода дела перестали идти в гору, и через некоторое время станок сменился на шест, а вместо рабочих на Независимости, 58 стали появляться танцовщицы go-go.





На часах начало первого. Вместе с нами то ли фейс-контроль, то ли дресс-код пытаются пройти еще несколько компаний. Не совсем трезвого парня спортивного вида (серые спортивные штаны с резинками на щиколотках, кроссовки) охрана не пускает.

Из-за «найков» не пускают и нашего фотографа. Пытаемся объясниться, в ответ слышим лишь строгое: «Всего доброго». Просим пригласить администратора — как и советовали в заведениях. Пускают.





По не самому лояльному дресс-коду создается впечатление, что аудитория в клубе в некотором смысле отборная, а клуб настолько популярен, что администрация может запросто позволить себе отказываться от посетителей.

Но в 00.20 в клубе танцует всего пара десятков человек, второй этаж и вовсе пустует. Оглядываемся — рядом с нами тут как тут пьяный парень-спортсмен, которому во входе вроде как отказали. Репутация Dozari как клуба элитного ставится под сомнение.





Большинство гостей приезжает после часа ночи. Примерно в это время на сцену выходят танцовщицы go-go. Под трек Скруджи «Рукалицо» заводим разговор с иностранцами.

На диване перед нами — трое туркменов. Фотографируются охотно — но для фотоотчета, принимая редакционного фотографа за клубного. Имен не называют, на наши вопросы отвечают уклончиво. За вход, рассказывает один из парней, не платили, потому как владеют вип-картой. Здесь бывают каждые выходные.





— Я вообще не пью, поэтому трачу здесь немного. Так, девушку угостить если только…

— Ходят слухи, что в Dozari можно запросто познакомиться с девушкой. Это правда?

— Не знаю, что ответить. Всякое бывает. Не скажу, что мы часто здесь знакомимся. Нам просто нравится клуб. Мы много где бывали — в Rich cat, Next, но здесь уютней, что ли.

«Друзья-итальянцы считают, что этот клуб на уровне Милана»

По словам парней, встретить здесь можно кого угодно: как молоденьких студенток, так и глубоко возрастных женщин. Оглядываемся.

На пуфике напротив курит трубку явно не бедный мужчина лет 50-ти. Где-то на танцполе зажигает компания девушек, одна из которых отмечает 18-летие. Прямиком со свадьбы в пышном платье в пол в клуб приехала еще одна из гостей. Одиноко пьют коктейли трое девушек «чуть-чуть за 30». Публика разная.





— Что вам рассказать? Мы еще не пьяные, подходите позже, — советует одна из посетительниц клуба Татьяна. — Здесь все круто, нам нравится. Были на «Титане» — но там кроме стриптиза все ни о чем. А тут музыка классная и атмосфера.

Татьяна с компанией привели в клуб друга, который уже 7 лет живет не в Беларуси. Знакомимся — Александр Никитенко. Парню 25 лет, родом он из Бобруйска. Сейчас живет на юге Италии, работает в телевизионной компании. В Минск приехал делать паспорт.



Александр Никитенко.

— В Беларуси клубы лучше, красивее. В Италии клубы очень нацелены на заработок: людей внутрь загоняют много, танцуешь и трешься о кого-то. Мои коллеги, которые приезжали в Минск, очень хвалили этот клуб. Говорили, что он на уровне Милана.

Александр говорит, что в итальянских клубах на тебя запросто могут пролить коктейль. Или чего хуже — подмешать в напиток наркотики.





— Одна моя подруга отходила от отравления неделю, — рассказывает Саша об итальянских казусах и переходит к белорусской действительности. — Заметил, что многие девушки пришли с целью, чтобы за них заплатили. Ну и может другим чем-то заняться хотят.

Так и иностранцы, говорит Саша. По ним сразу видно, что пришли снять девочек.





— Они себя ведут вычурно, пытаются к девочкам подступиться. За этим неприятно наблюдать. Я считаю, что если человек самодостаточный — ему не нужно себя как-то выпячивать. Твое само тебя найдет. Это интересней, чем когда ты куда-то идешь, и понимаешь, что тебя используют.

Коктейли — до 21 рубля, килограмм малины — 260 рублей

Считается, что Dozari — клуб дорогой. Листаем меню. Коктейлей дешевле 12 рублей нет. Самая дорогая позиция — 21 рубль. Большинство коктейлей стоят 17 рублей. Это определенно дороже, чем в среднем на Зыбицкой.

— В итальянских клубах самый дорогой коктейль будет стоить 5 евро, — недовольно машет головой Александр. — Но, правда, там и вход в клуб стоит 20 евро. Но если сравнить жизнь там и здесь — в Минске очень, очень дорого. Вы же сами знаете белорусский уровень зарплат.





Но это не самые удивительные цены, которые мы увидели в меню. 100 граммов клубники — 13 рублей. В ту же цену 50 граммов малины, голубики или ежевики (за 1 килограмм, получается, 260 рублей). Надеюсь, бабушки с Комаровки не в курсе этих цен.

Меню носит приставку «вип». Цены в нем тоже, видимо, подразумеваются «вип». Каре ягненка со спаржей — 150 рублей, салат из морепродуктов — 125 рублей. Ризотто с креветками и лангустинами — 120 рублей. Устрицы на льду — 70 рублей.

Что касается цен на вход в клуб (когда-то парням было 15 рублей на новые деньги, девушкам — 9 рублей), то условия игры немного изменились. Девушкам в выходные в клуб можно войти бесплатно до часа ночи. После — тоже бесплатно, но на входе нужно назвать кодовое имя «Федои». Парням бесплатно можно войти до двух ночи, позже — за 20 рублей.

«Я „не рублю фишку“, поэтому не могу оценить, классное это место или нет»

На пуфике возле туалета разговорились к Оксаной. Ей 31 год, в клуб пришла с подругами. Одной из них исполнилось 30 лет, отмечают день рождения.

— Я по клубам не хожу, здесь в первый раз и попала случайно. Можно сказать, что я не рублю фишку, поэтому не могу оценить, насколько это классное или плохое место. Музыка мне не нравится — я фанат группы «Король и шут», думаю, этим все сказано.





Хотя потанцевать за компанию под эту музыку могла бы, говорит Оксана. Из колонок громко играет «Ламбада» Скриптонита, «Между нами любовь» группы Serebro, ремикс на «Тает лед» группы Грибы. Все это вперемешку с ремиксом на Nirvana. Некоторые песни повторяются по несколько раз.

— Меня раздражает наличие лиц иностранной внешности, — честно признается, что ей не нравится в клубе, девушка. — И по-моему, ведут себя нагловато. Один иностранец обратил на нас с подругами внимание. Мы не успели взять коктейли, как он уже возле нас курит, потом где-то рядом делает вид, что танцует. Было смешно, но нас это не трогает. Подойти познакомиться не рискнул.





По грубым подсчетам, примерно половина мужчин в клубе — иностранцы. Среди девушек, кажется, много студенток.

— Вот, очевидно, малолетки пошли. Какая у них может быть цель? — задает риторический вопрос Оксана. — Правильно, выпить на халяву.





Пока сидим на пуфике, есть время понаблюдать за аудиторией клуба со стороны. Оксана не стесняется в выражениях.

— Такие вообще умиляют. Ботинки на босу ногу! А-ля остап Бендер или деревня «Большие Васюки» автоматически переезжает в столицу. Рост — метр с кепкой. За километр воняет дешевыми арабскими туалетными водами. Вот такие люди раздражают в целом. Или вот, — переключаем внимание на девушек. — Встала на каблуки, а походка — как будто идет и сваи заколачивает.





Но девушки и парни, кажется со стороны, вполне успешно достигают поставленных перед собой целей. Вот темнокожий парень в кепке, половину вечера стоявший в одиночестве недалеко от барной стойки, уже обнимает за талию спортивного вида белорусскую красавицу.

А девушка в леопардовом платье (по виду, максимум 25 лет) направляется в сторону выхода с мужчиной, который годится ей минимум в отцы. Кто-то празднует день рождения и просто веселится, не думая о знакомствах.

«В Dozari делать нечего. Зыбицкая перекрыла им все»

Мы выходим из клуба уже после двух ночи, так и не заметив субботней ночью особенного ажиотажа среди тусовщиков в некогда популярном месте. Такси «к Dozari» приезжает через 5 минут. И никаких тебе «в этом районе нет свободных машин», которые часто можно было услышать в два часа ночи летом на Зыбицкой.





За нами приезжает старенький серебристый минивэн. Немолодой водитель резюмирует.

— В Dozari делать уже нечего, я так понимаю, они в минусе. Зыбицкая перекрыла им все. Хотя везде гуляют одни малолетки (в понимании обобщенном, молодежь, у которой нет денег). Турков и арабов в таких местах пруд пруди. А наши девушки за зеленый рубль готовы, я даже боюсь представить, что делать. На Революционной не лучше — там дешевые понты. Бокал вина 10 рублей! Как по мне — лучше взять бутылку водки и нажарить дома колбасы — это будет лучший отдых.

Читайте также

«За глубокий вырез повысили оценку на экзамене». В Минске выбрали «Мисс бюст» 7-го размера

«Думала найти мужа, но посмотрела на этот разврат…» Чем ночами живет тусовочная Зыбицкая