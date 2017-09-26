Профессор Мэтью Уолкер, директор Центра изучения сна в Калифорнийском университете Беркли (США), заявляет, что «катастрофическая эпидемия недосыпания», распространенная в современном обществе, приводит к болезням и преждевременной смерти. Мнение ученого приводит газета The Independent.



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Недостаточным считается сон продолжительностью менее 7 часов. Уолкер напоминает, что его последствиями могут стать ожирение, инсульты, психические нарушения, диабет, рак простаты, кишечника и молочной железы.

В 2015 году команда исследователей во главе с Уолкером установили, что недостаток сна повышает вероятность скопления в головном мозгу бета-амилоидного белка, который приводит к дальнейшим проблемам со сном, ухудшению памяти и, наконец, болезни Альцгеймера. Участники эксперимента с самым высоким содержанием бета-амилоидных белков в префронтальной коре головного мозга хуже всех проходили тесты на память. Такие известные люди, как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, спавшие считаные часы в сутки, к концу жизни страдали от старческого слабоумия.

Исследователь считает, что политикам и работодателям следует относиться серьезнее к этой проблеме и перестать расценивать желание полноценно отдохнуть признаком лени. Людям приходится постоянно выбирать между сном и личным временем, и выбор они чаще делают в пользу второго.

«Недостаток сна влияет на каждый аспект нашей жизни, — говорит он. — Но никто не пытается что-то изменить. Изменения должны произойти на рабочих местах, в сообществах и дома, в семье. <…> Где вы видели доктора, который не выписывает снотворное, а советует больше спать? Сон должен стать приоритетом, даже предметом продвижения <…>».

По словам Уолкера, количество в организме клеток-киллеров, которые ежедневно уничтожают раковые клетки, падает на 70%, если человек спал всего 4−5 часов. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения признала работу в ночную смену возможным канцерогенным фактором.

Сам ученый заявляет, что обеспечивает себе возможность спать по 8 часов каждую ночь и тщательно придерживается этого правила: «Я очень серьезно отношусь ко сну, потому что знаю о последствиях нехватки сна».

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