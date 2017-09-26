Месяц назад бизнесмен из Минска Анатолий Тыдыков создал петицию «Стоп смерти на дорогах! Постройте над- или подземные пешеходные переходы на трассе М4». Неожиданно за пару дней петиция собрала сотни подписей, а к концу четвертой недели — призыв минчанина поддержали больше 26 тысяч человек. И люди продолжают ее подписывать. Петицией уже заинтересовались в ГАИ МВД и Минтрансе. Анатолий рассказал AUTO.TUT.BY, как появилась петиция, чего он хочет и может добиться и под силу ли обычному человеку что-то изменить ради безопасности на дорогах.



Переход, на котором погибла 8-летняя девочка

30-летний Анатолий Тыдыков не депутат, не чиновник и не гаишник. Он обыкновенный водитель и бизнесмен, владелец СТО в Минске. В середине августа он возвращался в Минск по трассе М4 и стал очевидцем ДТП, в котором погибла 8-летняя девочка . Девочка переходила дорогу на могилевской трассе по наземному переходу, ничего не нарушила. Однако это не спасло ее от гибели. Автомобили в правой полосе остановились, чтобы пропустить детей, а водитель Toyota в левом ряду — нет. Сейчас следователи ищут свидетелей трагедии.



Водитель Toyota в левом ряду не остановился, чтобы пропустить идущую по переходу девочку. Следователи ищут свидетелей ДТП

После увиденного Анатолий вернулся домой и этой же ночью опубликовал петицию «Стоп смерти на дорогах! Постройте над- или подземные пешеходные переходы на трассе М4». Под ней на момент публикации подписалось более 26 тысяч человек.

— Люди подписывают эту петицию не просто так, — уверен Анатолий. — На дороге хотят чувствовать себя в безопасности и пешеход, который ничего не нарушает и рискует переходить дорогу на трассе, где водители едут со скоростью 120км/ч, и те же водители, которые тоже ничего не нарушают и не хотят становится потенциальными убийцами. Усугубляется эта проблема ночью и при плохой погоде. Эта проблема волнует очень многих. Учитывая новую редакцию Правил дорожного движения, водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки автомобиля, избегая наезда на пешехода. Но это не спасает от смертельных наездов! Поэтому я собираюсь в ГАИ на прием, хорошо, что они тоже высказали заинтересованность в решении этой проблемы.

Мужчина рассуждает, что сейчас вся ответственность за наезд на пешехода — неважно, лежит он на дороге, перебегает дорогу у самого капота авто или же переходит дорогу в положенном месте, лежит на водителе. Этот вопрос тоже стоит пересмотреть.

— Были времена, когда у водителя было преимущество на загородной трассе при проезде зебры, то есть пешеход уступал дорогу. Сейчас вся ответственность в случае наезда лежит на водителе. Неважно, при каких обстоятельствах совершен наезд, дождь, снег, ночь — водитель будет виноват, так как в новой редакции ПДД он должен сбросить скорость, вплоть до остановки… Вот тут хотел бы услышать позицию Дмитрия Корзюка.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Трасса Р23 Минск-Микашевичи, на ней даже после реконструкции остаются наземные пешеходные переходы

Одной трассой М4 проблема не ограничивается. В Беларуси едва ли не каждая трасса имеет наземные пешеходные переходы: даже брест-московская М1, оживленная Р23 Минск — Микашевичи, реконструируемая уже М6 имеют не один и не два пешеходных перехода. Решить проблему наземных пешеходных переходов можно несколькими способами.

— Самое распространенное — это надземные ПП или же мосты. Возможно, на встрече с Минтрансом и ГАИ инженеры по безопасности предложат другие варианты, но точно могу сказать, что установка светофоров, как это бывает у нас на трассах, — это не выход из ситуации. Мне сложно представить, что на автобане в Германии каждые 5−10 км будет светофор или пешеходный переход! А у нас они есть!

«Надеюсь, что обсуждение не скатится до «денег нет, но вы держитесь»

Анатолий очень надеется на встречу с руководством ГАИ МВД и Минтрансом, она состоится в начале октября.

— Позицию УГАИ МВД я знаю, они понимают проблему, готовы ее обсуждать. С другой стороны, есть Минтранс. Это ведомство — владелец дороги, их позиции я не знаю. На встрече я хотел бы услышать каждую из сторон, особенно в части решения проблемы и что немаловажно — в какие сроки! Очень надеюсь, что диалог не скатиться до «Денег нет, но вы держитесь». Конечно же, этими инстанциями я не ограничусь, если мы не найдем решения.

По мнению Анатолия, ответ, мол, «Денег нет, но вы держитесь» как минимум усилит позицию неплательщиков «дорожного налога» и гостехосмотра.

— Ведь и к самим дорогам есть претензии, а тут еще и проблемы с безопасностью на трассах. За что мы платим? За какие безопасные дороги? Неужели на эти деньги нельзя построить надземные или подземные пешеходные переходы?



Фото: Александр Васюкович, Имена

Анатолий нашел поддержку своей петиции у своих знакомых и близких. Правда, немногие в нашей стране верят, что с помощью петиции в интернете можно что-то изменить в лучшую сторону.

— Родные меня поддерживают, но скажу честно, никто не верит, что в нашей стране что-то можно изменить какой-то там петицией. Мало того, многие уверяют, что мной, как автором петиции, заинтересуются различные органы, чтобы объяснить мне, что так делать не нужно. Время покажет…, — говорит Анатолий.

Встреча состоится в начале октября. AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.