Сексуальные домогательства на работе: как быть? Советы HR

Сексуальные домогательства на работе — распространенный сюжет в кино и в женских романах. И как-то слабо верится, что в реальной жизни может быть подобное. Максимум комплименты, легкий флирт, подарки. На самом деле боссы или коллеги-мужчины нередко не только делают сексуальные намеки, но и пристают в грубой форме.



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Ближайшая аналогия термина «cексуальные домогательства» в английском языке -термин «харассмент». Он включает в себя сексуальные действия, непристойные предложения и психологическое преследование. Харассмент может варьироваться от мелкого комплимента по поводу фигуры, короткого платья до серьезного, когда босс не дает сотруднице прохода, намекает на интим. Если коллега или начальник на работе внезапно переходит с вами на уменьшительно-ласкательные формы в духе «лапочка», «детка», то это проявление харассмента.

Если пристает коллега, то ситуация проще: достаточно дать отпор в грубой форме или его припугнуть возможными неприятными последствиями для него самого и его карьеры.

Ситуация осложняется, если интерес проявляет босс.

Во-первых, есть высокий риск быть уволенной, если открыто и грубо заявить о непристойном поведении руководителя.

Во-вторых, если открыто дать отпор шефу, то даже сохранив работу, вы рискуете стать объектом мести и боссинга (боссинг — психологический террор в отношении работника, который исходит от начальника).

В-третьих, есть высокая вероятность стать беспомощной жертвой манипуляций шефа, который может обещать оставить вас на работе, при условии, что никто и никогда не узнает о домогательстве.

Это только несколько сценариев развития событий. Вариантов может быть масса. Исход ситуации зависит от вашей личности, личности руководителя и внешних обстоятельств.

Виноваты сами жертвы домогательств

Есть мнение, что иногда жертвы сами провоцируют насильников на сексуальные домогательства. Этому способствует целый ряд факторов: от откровенного поведения и незамысловатого флирта до соблазняющего внешнего образа. Такого мнения придерживаются «виктимблеймеры». «Виктимблейминг» (лат. victima — жертва, англ. blaming — обвинять; англ. victim blaming — обвинение жертвы) — это приписывание ответственности за сексуальное домогательство или изнасилование жертве, обвинение ее в том, что именно откровенное поведение привело к случившемуся.

Если есть приставания со стороны босса — значит сотрудница позволяет себе флирт, ухаживания, фамильярности.

Внешний вид и поведение

Не все компании придерживаются корпоративного стиля одежды или строгого дресс-кода. Тогда работники выбирают одежду по душе. Иногда женщины не прочь прийти на работу в коротких юбках, прозрачных блузках, глубоком декольте. А дополняет такой образ яркий макияж и бижутерия.

Приняв образ «женщины-соблазнительницы», некоторые дамы не прочь демонстрировать соответствующее поведение. Здесь срабатывает следующий эффект: коллеги, в т.ч. и босс, видя соблазнительный образ сотрудницы, осыпают ее комплиментами, говорят о ее сексуальности, а женщина, убежденная в верности их слов, непроизвольно начинает демонстрировать в своем поведении роль «соблазнительницы», «роковой женщины».

Неумение говорить «нет»

Для многих людей сказать слово «нет», а особенно боссу, — настоящая пытка. За этим стоит мягкотелость характера или страх быть наказанной за отказ. А еще неудобно и неправильно отказывать руководству.

Понятно, отказ выполнить поручение по работе босса выглядит странно. Но если просьбы носят личный характер (например, «выпить кофе в баре после работы», «приехать домой к вам, чтобы обсудить отчет»), то отказ уместен.

Людей, согласных на все, окружающие быстро вычисляют и начинают пользоваться этим качеством. При этом пользуются часто в корыстных и личных целях.

Разрешение тактильного контакта

Тактильные прикосновения бывают нескольких видов: от формальных рукопожатий до поцелуев и поглаживаний. Если женщины позволяют своему боссу невинные на первый взгляд поцелуйчики, обнимания и т.д., то не стоит удивляться, почему доходит дело до приставаний.

Прикосновения, за исключением некоторых формальных ритуалов типа рукопожатий и похлопываний по плечу, являются проявлением привязанности, симпатии или сексуального влечения.

Все дело в руководителе

Причины сексуальных домогательств нередко кроются в самой личности руководителя. Есть такие типы боссов, которые воспринимают людей как ресурс для удовлетворения своих личных желаний. Такие шефы не видят границы «деловое — личное». По их мнению, если человек работает на них, получает зарплату и другие социальные гарантии, то работник обязан выполнять все их прихоти. Таких руководителей называют часто «эксплуататоры» или «диктаторы».

Типажи подобных боссов чаще встречаются в частных компаниях, особенно если они являются собственниками бизнеса. У них может присутствовать иллюзия вседозволенности, где принцип такой: «Я основатель бизнеса, я главный инвестор, я обеспечиваю материальными благами и даю рабочие места многим людям. Соответственно, я устанавливаю правила в моей компании и вправе требовать от всех их соблюдения». Подобная иллюзия стирает грань между «хочу» и «надо».

Как быть? Запрос к вышестоящему руководству

Такая стратегия рискованна, однако она может быть эффективной. Есть большая вероятность того, что «главный босс» может поддержать сторону непосредственно вашего руководителя. Конечно, отношение босса к вам поменяется не в лучшую сторону, но есть вероятность, что руководитель под прессом «высшей власти» прекратит непристойное поведение.

Если вы действительно выбрали этот подход, непременно приготовьте железные аргументы. Будьте объективны в своих высказываниях. Не драматизируйте и не преувеличивайте. Говорите как есть.

Научитесь говорить «нет»

Если начальник дарит подарки, приглашает пообедать или поужинать вместе, просит выполнить личные просьбы — отказывайте. Исключение составляет тот случай, когда начальник дарит подарки и приглашает в ресторан всех сотрудников.

Если он навязчиво выясняет причины отказов, то предъявите боссу свою должностную инструкцию. Укажите, что это ваши основные обязанности, которые вы исполняете. А пункта в инструкции «выполнение любых просьб руководителя» не прописано. Соответственно, вы имеете право отказаться.

Если при трудоустройстве вы увидите пункт «выполнение любых просьб руководителя», то попросите конкретное разъяснение прямо в договоре, что под этим «любых» подразумевается.

Одним из завуалированных подарков может стать беспричинное повышение в должности. Делает он это просто так, чтобы было приятно. Выражайте и здесь несогласие. Как бы ни было приятно повышение, но оно должно быть за определенные заслуги в работе. Попросите босса изложить, за какие достижения вам назначено повышение, согласовывал ли он это с кем-то. По его ответам вы и поймете, это всего лишь подарок или реально за заслуги.

Увольнение

Если вы натура чувствительная или ситуация становится чересчур критической, то один из вариантов — увольнение. В такой ситуации лучше расторгнуть контракт по соглашению сторон, а не выносить вовне основную причину ухода. Если руководитель отказывается отпускать по соглашению сторон, то можно напрямую сказать руководителю, что его неприемлемое поведение — основная причина ухода. И вряд ли он захочет, чтобы об этом узнали в компании и дело дошло до суда.

Статья подготовлена психологом, специалистом по подбору и развитию персонала Анастасией Тетерук:

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