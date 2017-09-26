Как выглядит тело, похудевшее на 160 килограммов: американка поделилась фотографиями в Сети

Американка Жаклин Адан весила 227 килограммов, но невероятными усилиями она смогла похудеть на 160 килограммов. Похудение не прошло без последствий: у неё образовалось много лишней кожи. Женщина очень гордится своим достижением, но остается неуверенной в себе.

Публикация от Jacqueline⬇️300lbDiet&Exercise (@jacquelineadan44) Авг 29 2017 в 5:27 PDT

У себя в инстаграме Жаклин написала, что пару недель назад поехала на отдых в Мексику, рассказывает Medialeaks . Там, впервые за долгое время, девушка надела купальник и ничем не прикрыла ноги. Когда она шла к бассейну или к морю на пляже, то по-прежнему чувствовала, будто весит 250 килограммов. Не помогали и другие отдыхающие.

«Сидевшая у бассейна пара начала смеяться и показывать на меня пальцем, издеваясь, когда я сняла одежду. Но что я сделала? Я глубоко вздохнула, улыбнулась и пошла в бассейн. Для меня это был большой момент. Я изменилась. Я уже не прежняя. Да, у меня много лишней кожи, я себя иногда чувствую неуверенно, и да, надо мной до сих пор могут смеяться», — написала Жаклин.

Публикация от Jacqueline⬇️300lbDiet&Exercise (@jacquelineadan44) Сен 18 2017 в 5:37 PDT

Публикация от Jacqueline⬇️300lbDiet&Exercise (@jacquelineadan44) Сен 1 2017 в 5:40 PDT

Она заявила, что не позволит кому-либо влиять на её настроение и жизнь:

— Они меня не знают. Они не знают, как много я работала, чтобы сбросить 160 килограммов. Они не знают, как я восстанавливаюсь после серьезных операций. У них нет никакого права сидеть, показывать на меня пальцем и смеяться.

Публикация от Jacqueline⬇️300lbDiet&Exercise (@jacquelineadan44) Сен 24 2017 в 4:59 PDT

Публикация от Jacqueline⬇️300lbDiet&Exercise (@jacquelineadan44) Сен 20 2017 в 5:09 PDT

Публикация от Jacqueline⬇️300lbDiet&Exercise (@jacquelineadan44) Сен 13 2017 в 6:54 PDT

Жаклин также написала, что самое важное — это то, как вы сами себя видите и чувствуете и «что любить себя такой, какая ты есть, очень сложно», но нужно стараться.