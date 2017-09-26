Девушки, открывшие свое дело, занимаются разным: кто-то продает брендовую одежду, кто-то — профессиональную косметику, кто-то — породистых котиков. Минчанка Юлия Лобацевич пошла по совершенно иному пути: она продает людям… пистолеты и винтовки. Пневматические, но все-таки.

О том, каково девушке в настолько мужском бизнесе, что это за «мурка», без которой на природе — никуда, и почему людей иногда приходится отговаривать от покупки пистолета — в интервью с владелицей интернет-магазина пневматического оружия.





— Юлия, с чего начался ваш интерес к оружию?

— Я с детства люблю активный отдых. Вместе с родителями ездили «дикарями» по Беларуси. И папа изредка под присмотром позволял мне пострелять из старенького «Аникса» по банкам и бутылкам. По мишеням я всегда попадала, до сих пор стреляю хорошо. Люблю побаловаться в городских тирах и с легкостью выигрываю все возможные призы. А на природе для практики предпочитаю бумажные мишени или пластиковые бутылки с водой. Последний вариант — не только безопасный, но и довольно эффектный.

Во времена моего детства пневматика была запретным плодом. Все боялись показывать и рассказывать о ней. Так и у нас в семье было запрещено распространяться о том, что дома есть «Аникс». Будто это не пневмат, а огнестрельное оружие. Папа прятал его подальше, но я все равно умудрялась добраться до «игрушки». Собирались с подружками у меня дома, втайне от всех устраивали фотосессии. Сейчас становится стыдно и страшно, ведь тогда я совсем не беспокоилась о том, как опасно играть даже с пневматическим оружием… И уж тем более не могла подумать, что свяжу с ним свою жизнь.





— Наверняка вы не сразу пришли к тому, чтобы открыть собственное дело?

— Работать я начала с 16 лет — хотелось снять хоть какой-то финансовый груз с родителей. Первый опыт — расклейка объявлений. Неблагодарная, тяжелая работа. В 11 классе подрабатывала, участвуя в рекламных акциях: рекламировали колбасу в магазинах, телефонных операторов… Зарабатывала немного, но купить вещи, не клянча денег у мамы с папой, могла.

Всегда мечтала поступить в Академию МВД, но не прошла. Решила твердо: если не туда, то никуда. Если только для галочки на «заочку». Поступила в юридический колледж БГУ и во время учебы работала в мерчендайзинге. Диплом защитила, но за длинный язык и наличие собственного мнения меня «слили» на госэкзаменах. Так что высшего образования у меня в итоге нет.

ИП я открыла, собираясь предоставлять услуги по выгулу собак. Даже успела дать интервью для газеты и на телевидение, ведь тогда догситтеры были в новинку. Но практически никакой прибыли дело не приносило.





В 20 лет я вышла замуж и вместе с мужем стала торговать пневматикой на Ждановичах — это стало отправной точкой и лучшей школой жизни для меня. Ждановичи — это другой мир, благодаря которому получилось выработать жесткость и стойкость характера, но возвращаться туда не хочу. Сочувствую всем, кто там работает, и понимаю, как это тяжело. Нечистые на руку люди, штрафы и конфискации, бесконечные поборы и проблемы со здоровьем из-за холода дали мне четко понять, что настало время перемен.

Своими собственными руками я создала сайт интернет-магазина пневматического оружия.

— Почему выбор пал именно на оружие? Много ли у вас конкурентов в Беларуси?

— Я всегда была уверена в том, что работа, помимо того что приносит доход, должна еще быть интересной и приносить удовольствие. Кроме того, мне казалось, что девушка, разбирающаяся в оружии или хотя бы в пневматике, может заслужить уважение многих. Если сейчас проанализировать мои действия, становится понятно: я искала способ самореализации и смогла найти весьма необычный.





Сейчас на сайте можно найти пневматические пистолеты, винтовки, которые можно приобретать без справок и лицензий гражданам, достигшим 18 лет, а также аксессуары, комплектующие для оружия, детали для пневматики, туристическое снаряжение, товары для охоты и рыбалки.

С каждым днем конкурентов, реализующих пневматику, становится все больше и больше. Много магазинов открывается и закрывается, что связано с желанием людей заработать без особых усилий и торгуя нелегалом. Существует тонкая грань между пневматикой и оружием, которую недобросовестные продавцы смело переступают, подставляя не только себя, но и клиентов, в некоторых случаях — даже под УК РБ. Год назад мой магазин подвергся хакерскому взлому, и никто не дает гарантию, что это не дело рук конкурентов. Возбуждено уголовное дело.

— Как реагируют клиенты и люди, с которыми приходится общаться по работе, на то, что вы занимаетесь оружием и разбирается в нем?





— Есть две категории мужчин: одни воспринимают меня как ровню, для других я — «белая ворона». Было много случаев с оскорблениями и унижениями, ведь разбираясь в мужских темах, я задеваю их самолюбие.

Большая часть покупателей — мужчины от 20 до 45 лет. Они знают чего хотят и не снисходят до советов от женщины. Для исключения проблем пришлось свести до минимума мое общение с клиентами, которое в основном происходит удаленно.

Я регулярно выкладываю в Сеть свои видеообзоры, тесты пневматики, и если почитать под ними мужские комментарии, станет сразу понятно, что некоторые из них обо мне думают.

видео ­- https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=p9DKCLGHLQg

— Как же получилось, что, несмотря на мнение злопыхателей, вы так хорошо разбираетесь в пневматике? Кто-то научил или самоучка?

— Для торговли пришлось разобраться в законодательстве РБ. О составляющих, рекомендациях, эксплуатации много читала в интернете. На сайте есть раздел, где я подвожу итоги, отвечаю на самые распространенные вопросы, анализирую правовые акты, даю советы, делаю разборку, сборку и ремонт пневматических пистолетов. Как ни странно, мне это действительно нравится. Кроме того, когда-то я сама успешно ремонтировала мобильные телефоны, работала с паяльной станцией. С пневматическим оружием все гораздо проще: пистолеты могу «щелкать» как орешки.

А вот в огнестрельном оружии не разбираюсь, и не стесняюсь этого. Я максимально компетентна в своей области и считаю это преимуществом. Если запланирую открытие оружейного салона, без проблем изучу все особенности, модели, калибры и прочие вопросы.

— Вы много фотографируетесь с оружием. Вам близка его эстетика?

— Люблю выделяться, что, в принципе, и так видно. Люблю необычных, ярких людей. Девушка с оружием для Беларуси — не совсем стандарт. Это маленький бунт на моем собственном корабле.

Надеюсь таким образом хоть немного популяризировать пневматику не только в обществе в целом, но и среди женского пола, в частности. Мне самой очень нравится, стреляя из пневмата, сравнивать, испытывать новые модели. На природе со мной всегда моя «мурка» (винтовка МР-512). Без нее никуда!





— Для каких целей белорусы покупают пневматическое оружие?

— Пневматические пистолеты и винтовки в интернет-магазине предназначены для развлекательной стрельбы, повышения навыков владения оружием. Многие пневматы схожи с огнестрельными, в связи с чем пользуются популярностью среди военных и сотрудников органов внутренних дел, приобретающих газобаллонные аналоги для отработки точности попадания и разборки. Но чаще всего пневматический пистолет покупают в подарок. Причем зачастую мужчины любят побаловать себя в праздник самостоятельно.

Однажды покупку осуществляла компания, которой нужен был макет пистолета Макарова для последующего производства подарочных бутылок.

Но несмотря на разъяснения о правилах использования пневматики, многие покупают ее для поражения, так сказать, живой цели. Поэтому хотелось бы здесь еще раз специально отметить, что пневматика не подходит для использования в качестве оружия самообороны. Теоретически даже самая слабая пневматика может нанести вред здоровью человека. Шарики могут застревать в мягких тканях. А, например, попадание в глаз чревато лишением зрения или, в худшем случае, смертельным исходом.

Тем не менее, листая новостную ленту, то и дело натыкаюсь на очередные ЧП с применением пневматики. Поэтому считаю необходимым прививать людям культуру использования любого оружия, чтобы в последующем избегать таких инцидентов. Стрельба по чужому имуществу должна быть табуирована, и стрельба по животным, на мой взгляд, уместна только в случае угрозы жизни. Но многие, минуя все человеческое, выбирают живые мишени. Хотя существует множество других способов снять напряжение и стресс, чем убийство того, кто беззащитнее тебя.

Самооборона же с использованием пневмата вообще исключена. Для этого есть гражданское оружие, на покупку и использование которого при определенных обстоятельствах имеет право каждый совершеннолетний гражданин.





— Наверняка благодаря своему опыту вы невооруженным глазом научились распознавать того, кто покупает пистолет с недобрыми намерениями?

— Все мы люди, случаются разные жизненные ситуации, и я стараюсь идти навстречу всем клиентам. Вот только ложь — на дух не переношу и сразу распознаю.

Люди, у которых серьезные проблемы в жизни, не скрывая, говорят об этом сразу либо «сдаются», отвечая на наводящие вопросы. Есть много способов и уловок, благодаря которым в разговоре можно узнать намерения человека. Такие клиенты боязливы и считают пистолет единственным выходом, последней инстанцией. Но в большинстве случаев им правильнее было бы обратиться в милицию, нежели покупать пневмат. Поэтому часто мы не просто продаем, а беседуем с потенциальными покупателями. Считаю, что в таких случаях нельзя думать о деньгах и собственной выгоде от продажи — необходимо включать мозг, чтобы предостеречь человека и предупредить возможные несчастные случаи. В моих интересах — исключительно законное использование пневматики покупателями. Чем меньше инцидентов, тем спокойнее мой сон.

— Несмотря на то, что вы выбрали «мужской» бизнес, вы ведь все равно остаетесь женщиной. Есть какие-то специфические женские качества, которые вам помогают или мешают?

— Единственный человек, который видит меня как женщину, — это мой муж. Только с ним я могу быть максимально свободной и открытой, он моя опора во всем, потакает всем моим капризам и мирится со всеми тараканами в моей голове. Без его любви и моральной поддержки у меня бы ничего не получилось.

Но у меня сильный характер. Проявление в бизнесе «женского» неминуемо приведет к краху. Нашему времени присуще стремление к равенству полов, и пока кто-то сопротивляется, я стараюсь максимально быстро идти в ногу с тенденциями.

— Если бы не оружием, то чем бы вы занимались? Есть ли у вас еще хобби, которые при желании тоже можно было бы превратить в бизнес?

— Есть два увлечения, ставших неотъемлемой частью моей жизни: танцы и рыбалка. Танцы — отличная возможность раскрепоститься и поддерживать физическую форму. А рыбалкой я увлечена с раннего детства благодаря родителям. К ней же приучила и мужа.





В этом году решила в своем видеоблоге на youtube рассказывать не только о пневматике, но и о ловле рыбы на платных водоемах Беларуси. Муж и не думал, что из этого что-то получится. Идей в голове много, а вот реализовать тяжело, но я не жалею сил и иду к цели. Катаюсь на простой машине, зато у меня есть экшн-камера со всеми прибамбасами, оборудование для съемок с высоты птичьего полета. Я очень люблю природу и с уважением отношусь к тому, что нас окружает. От кадров балдею и люблю то, что делаю, несмотря на шквал оценок и критики в мою сторону. Приятно, когда кто-то узнает и радуется мне, для меня это очень большая заслуга.

Как блогер я могла бы зарабатывать на рекламе, но я терзаю себя сомнениями: «А надо ли зарабатывать на хобби?» Ведь я просто хочу приносить людям пользу. Иногда что-то надо делать бесплатно. В наше время многие находятся в погоне за богатством, а ведь богатство — оно здесь: вокруг нас и внутри.