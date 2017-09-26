LADY.TUT.BY и школа иностранных языков Streamline продолжают публиковать истории проекта «Выйти замуж за иностранца», в рамках которого каждая могла поделиться с читательницами LADY своей историей. Конечно, только в случае если вы счастливы в браке именно с иностранцем, говорящим на другом языке.

Рассказ Людмилы:

— Мне 45 лет, уже больше семи лет постоянно проживаю на юге Франции. У меня есть взрослая дочь студентка. Она заканчивает последний курс в политехническом институте здесь же. Мне бесконечно повезло познакомиться с очень образованным и тактичным человеком, который приезжал на время в Беларусь. Благодаря этому знакомству я вновь (после развода) обрела семью.

Переезд в другую страну всегда сопровождается не только радостью. но и большими хлопотами. Все менять в одночасье очень сложно. Поддержка любящего человека очень важна — тогда уже не важно, куда ты переезжаешь. Конечно, Франция прекрасная страна! С богатой историей, культурой, архитектурой, природой! Чтобы ее познать, думаю, надо много лет.





Главное в моей жизни — это забота о моей семье. И это занимает все мое время. До 15 лет дочь училась в обычной белорусской гимназии английскому языку. Переезд сюда был, наверное, катастрофой для нее. Она не знала французский, и сначала было совсем сложно. Адаптировалась, правда, быстро — детям это легче сделать. Но вначале мы много помогали с переводами школьных текстов, например. Если математику она хорошо знает, и с ней было легко, то предметы, где нужно воспринимать много текста, вроде литературы, философии или истории, шли уже сложнее.

Я же в школе как раз учила французский. У меня была хорошая учительница, которая дала нам грамматическую базу. Для того времени она была очень современная, бывала в Париже. Ее фразу, которая всегда звучала на уроках, я вспоминаю до сих пор: «Дети, стоит зарабатывать много денег, чтобы тратить их на путешествия!» Для нас, детей, это был абсолютно новый взгляд на жизнь.

Испытывала ли стеснение говорить на французском языке? Да! Но еще в школьные времена. Наверно, детская боязнь сделать ошибку прилюдно имела свое место. Но есть такое слово «надо»! Если тебе не надо, то ты никуда не выезжаешь, не знакомишься, не предпринимаешь каких-то шагов. В обратном случае — забываешь обо всем и начинаешь говорить. Пусть и с ошибками, чем больше практики, тем эффективнее обучение!





Французским-то я владею, но, конечно, не как французы. Для меня каждый день — это учеба. Каждый день запоминаешь какое-то новое слово! Мы с мужем всегда спорим насчет соответствий в переводе. Как он повторяет, многие войны начались с неправильного перевода, люди просто не понимали друг друга правильно. Есть емкие французские слова, которые на русском можно выразить только с помощью нескольких слов. И наоборот! Примеры, правда, не приведу: я их не аккумулирую и сразу забываю, хотя в разговорах такое часто случается. Бывает, когда говорю быстро, «с разгона» употребляю русское слово. Уже и не сразу понимаю, что оно из другого языка.

В русский тоже вставляю французские фразы, словосочетания. Муж интерес к русскому проявляет, но учить побаивается: слишком сложно. При этом с удовольствием знакомится с русскоязычной литературой — Булгаков, Достоевский, Ильф и Петров, Акунин, Алексеевич… Это лишь небольшой список прочитанного. Конечно, в переводах.

У нас большая семья, которая разбросана по всей Франции — огромной стране, с территориями даже на другой стороне планеты. Мы частенько навещаем родственников и детей. Другими словами, путешествуем по Франции, открывая ее скрытые уголки со своими сокровищами и богатейшей историей. Путешествия как нельзя лучше помогают в развитии и обучении любого человека — от мала до велика. Во время поездок мы много общаемся с разными людьми. И часто сравниваем разные уголки стран, и сами страны, и людской менталитет. Истина, как известно, познается в сравнении.





Например, нам очень нравится приезжать в Минск. Любим его! Обидно иногда слышать от белорусов, что они недовольны своим городом, страной… У французов другой взгляд: после долгожданных для них путешествий они с радостью возвращаются во Францию! И всегда говорят: «В гостях было хорошо, но во Франции еще лучше». Хотелось бы, чтобы и мы, белорусы, имели бы такое мнение о своей родине. Печально, что во время войны наши города были разрушены почти полностью, но, с другой стороны, это позволило отстроить их заново, заранее заглянув в будущее. Нельзя сравнить ни с чем широту и простор нашей столицы! Это большие пространства! Парки! Широкие улицы и проспекты! Все очень современно! И очень чисто! Красиво! Все движется, развивается. За несколько лет город во многом изменился к лучшему. Это не ностальгия, это любовь к родному городу и стране.

Никогда не исключаем возможности проводить здесь все каникулы, ведь здесь есть и семья, и друзья. Что особенно приятно: уже в аэропорту тебя встречают приветливые люди. Молодые пограничники владеют иностранными языками, в том числе и французским!



Людмила с мужем Ги на отдыхе в Беларуси

Европейцы отмечают, что славяне быстро схватывают язык и учатся говорить практически без акцента. Хотя сама Франция очень большая, здесь несколько больших регионов, у которых свои языки и наречия. Французские север и юг уже различаются по скорости произношения и по фонетике, а ведь есть еще и Прованс, и Пиренейский регион…

Сложнее понять даже не иностранцев, а местную молодежь! Когда я общаюсь с ними, например, в магазине, как клиент с продавцом, часто их не понимаю. И они меня не понимают. Когда строю фразу, приходится повторять, объяснять на пальцах. Молодежь быстро ломает язык, строение грамматических основ… Зато, когда слушаю выступления политиков, все понимаю, ведь там фразы составлены корректно.

Во Франции сейчас наблюдается та же тенденция с языком, что и у нас, — люди становятся безграмотными. Это проблема для страны, и Министерство образования, как и в Беларуси, много экспериментирует с реформами, постоянно что-то меняя. Люди в возрасте говорят, что при приеме на работу можно сложить впечатление заведомо, даже по резюме — оно попросту с ошибками.





Если хочется выучить новый язык, лучше всего иметь рядом носителя языка, чтобы он вас слушал и исправлял. Еще важно определиться кто вы: аудиал или визуал — так вы поймете, какой канал восприятия языка будет для вас оптимальным. Лучший метод — смотреть фильмы на иностранном языке с субтитрами на нем же. Для меня, как для художника, важно было не просто слышать новое слово, но и видеть, как оно пишется. И, конечно, необходимо проявлять интерес к истории и культуре той страны, в которую вы едете, язык которой учите. Это в любом случае нужно для получения документов, если едете на ПМЖ, но даже если нет — это просто уважительно к стране и людям, с которыми вы общаетесь.

Всегда приятно окунуться в совершенно другое окружение! Белорусы отличаются от французов, в этом и прелесть. Мое мнение: нужно хранить свою самобытность, культуру, а для этого нужно изучать и историю страны.

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