На МКАД водитель уснул за рулем и врезался в фуру

На МКАД водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик. К счастью, никто не пострадал.





Как рассказали в ГАИ Минска, ДТП произошло на МКАД в районе Игуменского тракта. Водитель автомобиля Honda, двигаясь во второй полосе в сторону Игуменского тракта, заснул за рулем, а затем врезался в фуру. Пострадавших нет.



