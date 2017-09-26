|
На МКАД водитель уснул за рулем и врезался в фуру
На МКАД водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик. К счастью, никто не пострадал.
Как рассказали в ГАИ Минска, ДТП произошло на МКАД в районе Игуменского тракта. Водитель автомобиля Honda, двигаясь во второй полосе в сторону Игуменского тракта, заснул за рулем, а затем врезался в фуру. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль получил существенные повреждения, водитель легковушки не пострадал.
|
Архив (Разное)
Комментарии