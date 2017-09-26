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На МКАД водитель уснул за рулем и врезался в фуру

27.09.2017 09:08 — Разное | Tut.by  
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На МКАД водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик. К счастью, никто не пострадал.


Как рассказали в ГАИ Минска, ДТП произошло на МКАД в районе Игуменского тракта. Водитель автомобиля Honda, двигаясь во второй полосе в сторону Игуменского тракта, заснул за рулем, а затем врезался в фуру. Пострадавших нет.


 
Теги: Минск
 
 
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Автомобиль получил существенные повреждения, водитель легковушки не пострадал.

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