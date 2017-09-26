ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Twitter отказался от лимита в 140 символов

27.09.2017 09:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сервис микроблогов Twitter провел тест на ограниченной выборке пользователей и расширил емкость одного твита вдвое. Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на запись в блоге компании.


В компании рассказали, что уже протестировали новый лимит на ограниченной группе пользователей. По данным Twitter, около 9% англоязычных публикаций в соцсети содержат 140 символов. Среди твитов на японском языке их намного меньше — 0,4%. Кроме того, в среднем твит пользователя, говорящего на английском, содержит 34 знака, а на японском — всего 15 знаков.

Согласно исследованию компании, ограничением в 140 символов в основном недовольны именно англоязычные пользователи. По этой причине компания протестирует новое ограничение для всех языков мира, кроме японского, китайского и корейского.

Глава Twitter Джек Дорси заявил в своем микроблоге, что изменение ограничения символов станет большим шагом для компании. Он также рассказал, что прежний лимит в 140 символов основывался на лимите для SMS-сообщений в 160 знаков. В соцсети рассказали, что расширяют лимит для того, чтобы «каждый человек на любом языке мог легко выразить свои мысли в Twitter».

В марте 2017 года Twitter перестал учитывать в лимите имена пользователей. В сентябре 2016 года сервис отказался от учета фотографий, GIF-файлов, видео, опросов и цитат твитов в лимите на 140 знаков.

Читайте также:

Что случается с аккаунтами в соцсетях, когда владелец умирает

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания протестирует новое ограничение для всех языков мира, кроме японского, китайского и корейского.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Китайская Zotye превратилась в семиместный кроссовер T700
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика