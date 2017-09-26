Twitter отказался от лимита в 140 символов

Сервис микроблогов Twitter провел тест на ограниченной выборке пользователей и расширил емкость одного твита вдвое. Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на запись в блоге компании.





В компании рассказали, что уже протестировали новый лимит на ограниченной группе пользователей. По данным Twitter, около 9% англоязычных публикаций в соцсети содержат 140 символов. Среди твитов на японском языке их намного меньше — 0,4%. Кроме того, в среднем твит пользователя, говорящего на английском, содержит 34 знака, а на японском — всего 15 знаков.

Согласно исследованию компании, ограничением в 140 символов в основном недовольны именно англоязычные пользователи. По этой причине компания протестирует новое ограничение для всех языков мира, кроме японского, китайского и корейского.

Глава Twitter Джек Дорси заявил в своем микроблоге, что изменение ограничения символов станет большим шагом для компании. Он также рассказал, что прежний лимит в 140 символов основывался на лимите для SMS-сообщений в 160 знаков. В соцсети рассказали, что расширяют лимит для того, чтобы «каждый человек на любом языке мог легко выразить свои мысли в Twitter».

В марте 2017 года Twitter перестал учитывать в лимите имена пользователей. В сентябре 2016 года сервис отказался от учета фотографий, GIF-файлов, видео, опросов и цитат твитов в лимите на 140 знаков.