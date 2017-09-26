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Китайская Zotye превратилась в семиместный кроссовер T700

27.09.2017 09:25 — Разное | Tut.by  
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Китайский автопроизводитель у себя на родине в скором времени начнет продажи удлиненной модификации «паркетника» T700, которая станет обозначаться литерой L.


К настоящему времени Zotye поделилась одним-единственным изображением салона семиместной версии с тремя рядами сидений, которая окажется на 16,2 см длиннее пятиместной модификации кроссовера (на фотографиях). В высоту T700 L прибавит 3,8 см (1,73 м), а колесная база (2,85 м) и ширина (1,93 м) останутся прежними.


В распоряжении удлиненного T700 окажутся те же силовые агрегаты, что и у стандартной версии — это бензиновый турбомотор объемом 1,8 л (177 лошадиных сил) с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом» и двухлитровый двигатель (190 сил, также с наддувом) с «роботом». Привод — только передний.


В китайской продаже T700 L должен появиться в конце текущего года. Стоимость пока неизвестна, обычный T700 в Поднебесной предлагается от 16 250 долларов в пересчете.

 
 
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Переднеприводный кроссовер Zotye T700 получил удлиненную версию с тремя рядами сидений. Автомобиль подрос не только в длину, но и в высоту. Под капотом будут...

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