Китайская Zotye превратилась в семиместный кроссовер T700

Китайский автопроизводитель у себя на родине в скором времени начнет продажи удлиненной модификации «паркетника» T700, которая станет обозначаться литерой L.





К настоящему времени Zotye поделилась одним-единственным изображением салона семиместной версии с тремя рядами сидений, которая окажется на 16,2 см длиннее пятиместной модификации кроссовера (на фотографиях). В высоту T700 L прибавит 3,8 см (1,73 м), а колесная база (2,85 м) и ширина (1,93 м) останутся прежними.





В распоряжении удлиненного T700 окажутся те же силовые агрегаты, что и у стандартной версии — это бензиновый турбомотор объемом 1,8 л (177 лошадиных сил) с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом» и двухлитровый двигатель (190 сил, также с наддувом) с «роботом». Привод — только передний.





В китайской продаже T700 L должен появиться в конце текущего года. Стоимость пока неизвестна, обычный T700 в Поднебесной предлагается от 16 250 долларов в пересчете.