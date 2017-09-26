27 сентября в продажу поступит «умная» джинсовая куртка, созданная специалистами Google и Levi’s в рамках проекта Jacquard. Об этом пишет ресурс 3DNews.





«Умная» джинсовая куртка Levi’s Commuter Trucker Jacket оснащается набором специальных сенсоров, которые умеют считывать движения и которые можно вшивать в ткань (в частности, в рукав), превращая ее в сенсорное полотно.





Благодаря этим датчикам жесты распознаются поверх ткани. Например, пользователи смогут управлять плеером: приостанавливать и возобновлять воспроизведение музыки или переключать композиции.





Со смартфоном куртка синхронизируется по Bluetooth. Аккумулятор и основные электронные компоненты собраны в съемном модуле. Сняв его, куртку можно стирать в обычной стиральной машине.

Сама куртка сшита из материала с повышенной эластичностью для свободы движений с добавлением волокон Cordura, которые устойчивы к истиранию. Материал также устойчив к воде и грязи. Levi’s Commuter Trucker Jacket обойдется в 350 долларов США.

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