﻿ "Умная" куртка от Levi's и Google поступает в продажу. 21.by
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"Умная" куртка от Levi's и Google поступает в продажу

27.09.2017 09:41 — Разное | Tut.by  
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27 сентября в продажу поступит «умная» джинсовая куртка, созданная специалистами Google и Levi’s в рамках проекта Jacquard. Об этом пишет ресурс 3DNews.


«Умная» джинсовая куртка Levi’s Commuter Trucker Jacket оснащается набором специальных сенсоров, которые умеют считывать движения и которые можно вшивать в ткань (в частности, в рукав), превращая ее в сенсорное полотно.


Благодаря этим датчикам жесты распознаются поверх ткани. Например, пользователи смогут управлять плеером: приостанавливать и возобновлять воспроизведение музыки или переключать композиции.


Со смартфоном куртка синхронизируется по Bluetooth. Аккумулятор и основные электронные компоненты собраны в съемном модуле. Сняв его, куртку можно стирать в обычной стиральной машине.

Сама куртка сшита из материала с повышенной эластичностью для свободы движений с добавлением волокон Cordura, которые устойчивы к истиранию. Материал также устойчив к воде и грязи. Levi’s Commuter Trucker Jacket обойдется в 350 долларов США.

Смотрите, сколько у нас стоят смартфоны Google.

 
 
Ссылка на источник 53
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Куртка сшита из материала с повышенной эластичностью для свободы движений и с добавлением волокон Cordura, которые устойчивы к истиранию.

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