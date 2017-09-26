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Дешевле минского. Гродненская милиция продает старый автозак

27.09.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
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В Гродно на продажу выставили милицейский автозак. ГАЗ-3309 был выпущен в 2007 году и за это время успел проехать почти 96 тыс. км. Машина с износом свыше 65%. Машина выставлена на продажу на сайте РУП «Белспецконтракт» за 14 805 рублей.


Фото: bsk.by

Ранее столичная милиция выставила «бэушные» автомобили. Желающие могут купить автозаки, уазики и легковушки. Стоимость всех подержанных автомобилей составляет порядка 60 тысяч рублей. Минский автозак дороже гродненского. Так, стоимость машины ГАЗ-3309 2006 года выпуска составляла 16 500 рублей.

По словам начальника автохозяйства ГУВД Мингорисполкома Валерия Травкина, некоторые покупатели берут бывшие милицейские машины для повседневных целей. Конечно, эти автомобили не в идеальном состоянии, ведь они уже более десятка лет эксплуатировались, а пробег уже перевалил за 100 тысяч километров.

Но при определенном косметическом ремонте и замене некоторых деталей «железная лошадка» еще немало отслужит своему новому хозяину.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на продажу выставили автозак. Милицейский автозак ГАЗ-3309 был выпущен в 2007 году и за это время успел проехать почти 96 тыс. км. Машина с износом свыше 65%.

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