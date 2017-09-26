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Дешевле минского. Гродненская милиция продает старый автозак
В Гродно на продажу выставили милицейский автозак. ГАЗ-3309 был выпущен в 2007 году и за это время успел проехать почти 96 тыс. км. Машина с износом свыше 65%. Машина выставлена на продажу
Ранее столичная милиция
По словам начальника автохозяйства ГУВД Мингорисполкома Валерия Травкина, некоторые покупатели берут бывшие милицейские машины для повседневных целей. Конечно, эти автомобили не в идеальном состоянии, ведь они уже более десятка лет эксплуатировались, а пробег уже перевалил за 100 тысяч километров.
Но при определенном косметическом ремонте и замене некоторых деталей «железная лошадка» еще немало отслужит своему новому хозяину.
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В Гродно на продажу выставили автозак. Милицейский автозак ГАЗ-3309 был выпущен в 2007 году и за это время успел проехать почти 96 тыс. км. Машина с износом свыше 65%.
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