В воскресенье, 24 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Представляем наиболее важные итоги состоявшихся игр.

«Витэн» 2−3 «Лидсельмаш»

«Витэн» в прошлом туре сумел изрядно потрепать нервы «Столице» (2:4), поэтому неделю спустя «энергетики» были полны решимости доставить проблемы ещё одному фавориту — «Лидсельмашу». Однако на деле напрячь лидчнан получилось только в концовке матча, когда счет был уже 3:0 не в пользу хозяев. Сначала отличился Вершинин (ассистировал Дмитрий Клочко), затем на последней минуте забил Подалинский (пас Артем Козел). В оставшееся время «Витэн» успел провести еще одну опасную атаку, однако все равно остался без победы (2:3).

Второе поражение подряд отбросило команду из Орши на 10-е место, «Лидсельмаш» же расположился на номинально первом месте и пока идет без потерь.

«Столица» 10−1 «Динамо-БНТУ»

Матч «Столицы» и «Динамо-БНТУ» был бы ничем не примечательным (очередное избиение аутсайдера), если бы не один интересный факт — в составе «студентов» было сразу 5 игроков, которые в разное время поиграли в «Столице» (Никита Кривицкий, Саркис Маргарян, Михаил Зрубович, Сергей Остертах и Сергей Кузнецов).

И если молодым Никите Кривицкому и Саркису Маргаряну еще только предстоит доказывать свою состоятельность (находятся в аренде), то Сергей Кузнецов в дебютном для «Столицы» сезоне в высшей лиге помог команде завоевать чемпионские медали, в общей сложности проведя в составе «айтишников» 47 матчей.

Тем не менее, гостям этот факт никак не помог, и «Столица» праздновала крупную победу со счетом 10:1.

«Борисов-900» 2−1 «Дорожник»

Под звучными именами в этом противостоянии на самом деле скрывалась суровая реальность — до игры с минчанами «Борисов-900» располагался на последнем месте, не имея в активе ни одного зачетного балла. У бело-зеленых, конечно, есть весомые оправдания (сильные соперники на старте сезона, обновленный состав, молодой тренер), однако быть единственной командой с нулем в графе «набранные очки» — это все же чересчур.

У «Дорожника» на старте сезона также полно проблем — после завоевания Суперкубка стабильных результатов у команды нет. Это привело к тому, что минчане солидно отстали от группы лидеров и пропустили вперед такие команды, как «Охрана-Динамо» и «УВД-Динамо».

Что качается самой игры, то она прошла в равной борьбе. Сначала вперед вышли гости (на 11-й минуте забил Чеховский), затем после удара Юнакова мяч в свои ворота срезал Лихач. Окончательный счет установил Пискун, который после стремительной контратаки неотразимо пробил в ближний угол.

Победа позволила Борисову покинуть зону вылета и подняться на 11-ю позицию. «Дорожник» опустился на 10-ю.

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ВРЗ продолжает деклассировать команды из второй части турнирной таблицы. На этот раз досталось «Аматару» — 8:2.

«УВД-Динамо» в напряженном матче одержало победу над «АК Южный» и закрепилось на пятой позиции в турнирной таблице.

«Светлогорск» набрал первое очко в сезоне. Невнятно с аутсайдером сыграл гомельский БЧ (3:3).

«Форте» большую часть матча проигрывал «Граниту», однако проявил характер и сумел победить (5:4).

«Охрана-Динамо» одержала уже вторую победу в сезоне (2:1 против «Щучина») и идет на шестом месте.

4-й тур

ВИТЭН (Орша) — ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) — 2:3 (0:3)

Мячи: 0:1 — Горошко (8, пас — Раговик). 0:2 — Воронин (13, пас — Себискверадзе, больш.). 0:3 — Жигалко (17, пас — Воронин). 1:3 — Вершинин (35, пас — Д. Клочко). 2:3 — Подалинский (39.33, пас — Козел).

АГРОКОМБИНАТ ЮЖНЫЙ (Гомельский р-н) — УВД-ДИНАМО (Гродно) — 0:1 (0:0)

Мяч: 0:1 — Копать (34, пас — Заяц).

СТОЛИЦА (Минск) — ДИНАМО-БНТУ (Минск) — 10:1 (5:0)

Мячи: 1:0 — Лазюк (5, пас — Морено). 2:0 — Лазюк (5, пас — Ольшевский). 3:0 — М. Грицына (12, пас — Жданович). 4:0 — Жданович (17, пас — Н. Грицына). 5:0 — Жданович (17, пас — М. Грицына). 6:0 — М. Грицына (22, пас — Н. Грицына). 7:0 — Лазюк (24, пас — Королишин). 8:0 — М. Грицына (24, пас — Черник). 9:0 — Лазюк (34, пас — Королишин). 10:0 — Лазюк (38). 10:1 — Кузнецов (38).

ОХРАНА-ДИНАМО (Минск) — ЩУЧИН (Щучин) — 2:1 (1:1)

Мячи: 1:0 — Лозовский (2, пас — Книга). 1:1 — М. Кириллов (14, пас — Носаль). 2:1 — Тиунов (22, пас — Пилецкий).

СВЕТЛОГОРСК (Светлогорск) — БЧ (Гомель) — 3:3 (2:0)

Мячи: 1:0 — Губко (13, пас — Тимошенко). 2:0 — Чумаков (15, пас — Тороп). 2:1 — Дунаев (23, пас — Колб). 2:2 — Гусельников (24, пас — Рубцов). 3:2 — Тимошенко (25). 3:3 — Кусков (31, пас — Шулькин).

ГРАНИТ (Микашевичи) — ФОРТЕ (Могилев) — 4:5 (3:2)

Мячи: 0:1 — Титков (7, в свои ворота, пас — Жданов). 1:1 — Лавор (17, пас — Бобылев). 2:1 — Бобылев (17, пас — Шевченко). 2:2 — Иванов (20, пас — Аветисян). 3:2 — Константинов (20, с 10-метрового за фол против Багряка). 4:2 — Багряк (25, пас — Константинов). 4:3 — Иванов (31, пас — Шостак). 4:4 — Загузов (34, пас — Жданов). 4:5 — Аветисян (36, пас — Иванов).

ВРЗ (Гомель) — АМАТАР (Брест) — 8:2 (2:1)

Мячи: 0:1 — Пышков (5, пас — Вольский). 1:1 — Золотухин (8, пас — Лемешко, с углового). 2:1 — Дегтяренко (10, пас — Гончаров). 3:1 — Е. Клочко (27, пас — Чернейко). 4:1 — Золотухин (28, пас — Рогачев). 5:1 — Матвеенко (35). 6:1 — Золотухин (37, п.в., пас — Куди). 7:1 — Селюк (38, пас — Золотухин). 8:1 — Селюк (39, п.в., пас — Золотухин). 8:2 — Ланец (40, пас — Борисюк).

БОРИСОВ-900 (Борисов) — ДОРОЖНИК (Минск) — 2:1 (0:1)

Мячи: 0:1 — Чеховский (11, пас — Шиловский). 1:1 — Лихач (24, в свои ворота, пас — Юнаков). 2:1 — Пискун (36, пас — Зуенок).