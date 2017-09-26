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Первые очки "Борисова-900", трудовая победа "Лидсельмаша" и другие события 4 ЧБ по мини-футболу
В воскресенье, 24 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Представляем наиболее важные итоги состоявшихся игр.
«Витэн» 2−3 «Лидсельмаш»
«Витэн» в прошлом туре сумел изрядно потрепать нервы «Столице» (2:4), поэтому неделю спустя «энергетики» были полны решимости доставить проблемы ещё одному фавориту — «Лидсельмашу». Однако на деле напрячь лидчнан получилось только в концовке матча, когда счет был уже 3:0 не в пользу хозяев. Сначала отличился Вершинин (ассистировал Дмитрий Клочко), затем на последней минуте забил Подалинский (пас Артем Козел). В оставшееся время «Витэн» успел провести еще одну опасную атаку, однако все равно остался без победы (2:3).
Второе поражение подряд отбросило команду из Орши на 10-е место, «Лидсельмаш» же расположился на номинально первом месте и пока идет без потерь.
«Столица» 10−1 «Динамо-БНТУ»
Матч «Столицы» и «Динамо-БНТУ» был бы ничем не примечательным (очередное избиение аутсайдера), если бы не один интересный факт — в составе «студентов» было сразу 5 игроков, которые в разное время поиграли в «Столице» (Никита Кривицкий, Саркис Маргарян, Михаил Зрубович, Сергей Остертах и Сергей Кузнецов).
И если молодым Никите Кривицкому и Саркису Маргаряну еще только предстоит доказывать свою состоятельность (находятся в аренде), то Сергей Кузнецов в дебютном для «Столицы» сезоне в высшей лиге помог команде завоевать чемпионские медали, в общей сложности проведя в составе «айтишников» 47 матчей.
Тем не менее, гостям этот факт никак не помог, и «Столица» праздновала крупную победу со счетом 10:1.
«Борисов-900» 2−1 «Дорожник»
Под звучными именами в этом противостоянии на самом деле скрывалась суровая реальность — до игры с минчанами «Борисов-900» располагался на последнем месте, не имея в активе ни одного зачетного балла. У бело-зеленых, конечно, есть весомые оправдания (сильные соперники на старте сезона, обновленный состав, молодой тренер), однако быть единственной командой с нулем в графе «набранные очки» — это все же чересчур.
У «Дорожника» на старте сезона также полно проблем — после завоевания Суперкубка стабильных результатов у команды нет. Это привело к тому, что минчане солидно отстали от группы лидеров и пропустили вперед такие команды, как «Охрана-Динамо» и «УВД-Динамо».
Что качается самой игры, то она прошла в равной борьбе. Сначала вперед вышли гости (на 11-й минуте забил Чеховский), затем после удара Юнакова мяч в свои ворота срезал Лихач. Окончательный счет установил Пискун, который после стремительной контратаки неотразимо пробил в ближний угол.
Победа позволила Борисову покинуть зону вылета и подняться на 11-ю позицию. «Дорожник» опустился на 10-ю.
А также:
ВРЗ продолжает деклассировать команды из второй части турнирной таблицы. На этот раз досталось «Аматару» — 8:2.
«УВД-Динамо» в напряженном матче одержало победу над «АК Южный» и закрепилось на пятой позиции в турнирной таблице.
«Светлогорск» набрал первое очко в сезоне. Невнятно с аутсайдером сыграл гомельский БЧ (3:3).
«Форте» большую часть матча проигрывал «Граниту», однако проявил характер и сумел победить (5:4).
«Охрана-Динамо» одержала уже вторую победу в сезоне (2:1 против «Щучина») и идет на шестом месте.
4-й тур
ВИТЭН (Орша) — ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) — 2:3 (0:3)
АГРОКОМБИНАТ ЮЖНЫЙ (Гомельский р-н) — УВД-ДИНАМО (Гродно) — 0:1 (0:0)
СТОЛИЦА (Минск) — ДИНАМО-БНТУ (Минск) — 10:1 (5:0)
ОХРАНА-ДИНАМО (Минск) — ЩУЧИН (Щучин) — 2:1 (1:1)
СВЕТЛОГОРСК (Светлогорск) — БЧ (Гомель) — 3:3 (2:0)
ГРАНИТ (Микашевичи) — ФОРТЕ (Могилев) — 4:5 (3:2)
ВРЗ (Гомель) — АМАТАР (Брест) — 8:2 (2:1)
БОРИСОВ-900 (Борисов) — ДОРОЖНИК (Минск) — 2:1 (0:1)
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Завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Представляем наиболее важные итоги состоявшихся игр.
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