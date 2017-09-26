Топ-10 самых богатых женщин в мире

После смерти 94-летней дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур в списке самых богатых женщин мира произошли существенные изменения. Француженка в течение последних лет прочно удерживала первое место в списке Forbes, но теперь на вершине оказалась другая женщина.

По данным Forbes, состояние Бетанкур составляло 44,6 млрд долларов. Ее называли самой богатой женщиной в истории. На момент смерти она владела более 30% акций L’Oreal.

Как теперь выглядит список самых богатых женщин в мире.

10. Блэр Перри-Океден



фото с сайта: businesswoman.top

Компания: Cox Entreprises

Страна: США

Место в глобальном рейтинге Forbes: 105

Состояние: 12,2 млрд долларов

Блэр Перри-Океден является внучкой Джеймса Миддлтона Кокса, основавшего в 1898 году медиакомпанию Cox Entreprises. Сегодня в ее состав входят такие активы, как Cox Communications, Cox Media Group, Manheim и AutoTrader.com. В 2007 году умерла мать Блэр Перри-Океден. После этого бизнесвумен и ее брат Джим Кокс Кеннеди унаследовали по 25% доли в компании. Действующим президентом Cox Entreprises является именно Джим Кокс Кеннеди.

9. Шарлен де Карвальо-Хейнекен



фото с сайта: herizon.ie

Компания: Heineken

Страна: Нидерланды

Место в глобальном рейтинге Forbes: 95

Состояние: 12,6 млрд долларов

Шарлен де Карвальо-Хейнекен является наследницей Фредди Хайнекена. По состоянию на 2016 год ее состояние составляло более 12 млрд долларов. Это позволяет Шарлен носить звание самой богатой жительницы Нидерландов.

Шарлен де Карвальо-Хейнекен принадлежит контрольный пакет акций гигантской пивоваренной корпорации Heineken. Ее дед Ге­рард Ад­ри­ен Хей­не­кен ос­но­вал эту ком­па­нию в конце XIX века. На данный момент Шарлен является членом совета директоров корпорации.

8. Айрис Фонтбона



фото с сайта: crusoeresearch.com

Компании: ряд промышленных предприятий и других активов

Страна: Чили

Место в глобальном рейтинге Forbes: 84

Состояние: 13,7 млрд долларов

Айрис Фонтбона является вдовой миллиардера Андронико Лаксика, который скончался в 2005 году от раковой опухоли. Бизнесмен пытался сделать все, чтобы обеспечить свою супругу. В итоге она унаследовала 10-миллиардное состояние мужа, который владел активами в горной промышленности, включая крупнейшее в мире месторождение меди, и другими видами бизнеса.

Еще при жизни Айрис стала правой рукой мужа. Никто не удивился, что именно ей Лаксик завещал большую часть своего состояния. Остальные свои миллиарды бизнесмен разделил между тремя сыновьями.

7. Эбигейл Джонсон



фото с сайта: wbur.org

Компания: Fidelity Investments

Страна: США

Место в глобальном рейтинге Forbes: 75

Состояние: 14,4 млрд долларов

Эбигейл Джонсон несколько лет назад унаследовала львиную долю акций инвестиционной корпорации Fidelity Investments. Ее отец Эдвард Джонсон решил отойти от дел, оставив себе активы на 4,9 млрд долларов. Дочери он отдал в два раза больше.

На данный момент Эбигейл Джонсон является крупнейшим акционером Fidelity Investments. Ей принадлежит не только 24,5% акций компании, но и пост президента Fidelity Management & Research.

6. Джина Райнхарт



фото с сайта: standard.net.au

Компания: Hancock Prospecting

Страна: Австралия

Место в глобальном рейтинге Forbes: 69

Состояние: 15 млрд долларов

Джина Райнхарт — бизнесвумен из Австралии, владеющая миллиардным состоянием. Она унаследовала от отца железорудную компанию Hancock Prospecting.

Райнхарт принадлежит 76% Hancock Prospecting, а остальные 24% находятся в собственности семейного фонда. Кстати, в 2015 году дети Джины в судебном порядке лишили ее права управлять семейным фондом, активы которого оценивают в 4 млрд долларов.

5. Лорен Пауэлл Джобс



фото с сайта: quicknews.eu

Компании: Apple, Disney

Страна: США

Место в глобальном рейтинге Forbes: 40

Состояние: 20 млрд долларов

Вдова основателя Apple Стива Джобса получила в наследство состояние и активы создателя айфона, скончавшегося в октябре 2011 года от рака поджелудочной железы. В частности, ей достались акции Apple и 7,7% в The Walt Disney Co. Интересно, что большую часть богатства Лорен Пауэлл Джобс проносят не акции «яблочной» компании, а именно доля в Disney. Она оценивается примерно в 14 млрд долларов, тогда как доля Лорен в Apple стоит в три раза меньше.

Также Лорен Пауэлл Джобс активно поддерживает образовательные проекты. В частности, она основала и возглавляет организацию Emerson Collective, призывающую бизнес более активно участвовать в социальных реформах и поддерживать талантливых студентов из бедных семей.

4. Сюзанна Клаттен



фото с сайта: rp-online.de

Компания: BMW

Страна: Германия

Место в глобальном рейтинге Forbes: 38

Состояние: 20,4 млрд долларов

Сюзанна Клаттен теперь занимает 4-е место среди самых богатых женщин мира и является богатейшей жительницей Германии. Большую часть состояния Сюзанна получила в наследство от своего отца Герберта Квандта, умершего в 1982 году

В частности, Сюзанне Клаттен принадлежит 50,1% акций химической компании Altana и 12,5% акций знаменитого немецкого автопроизводителя BMW. Также Клаттен владеет 25% акций компании Nordex, которая специализируется на производстве воздушных турбин.

3. Мария Франка Фиссоло



фото с сайта: emmemagazine.it

Компания: Nutella

Страна: Италия

Место в глобальном рейтинге Forbes: 29

Состояние: 25,2 млрд долларов

Итальянка Мария Франка Фиссоло занимает третье место в списке самых богатых женщин в мире. Также она носит звание самого богатого человека в Италии.

Мария является вдовой основателя кондитерской компании Ferrero SpA Микеле Ферреро. Эта компания славится на весь мир такими продуктами, как шоколадная паста с орехами Nutella, шоколад Kinder и драже Tic Tac.

2. Жаклин Марс

Жаклин Марс, Getty Images/Fotobank.ru

Компания: Mars

Страна: США

Место в глобальном рейтинге Forbes: 26

Состояние: 27 млрд долларов

После смерти отца в 1999 году Жаклин Марс досталась в наследство доля в одной из самых известных кондитерских компаний в мире — Mars. Жаклин владеет компанией вместе с братьями Форрестом и Джоном. Все трое являются непубличными людьми. Фактически они не принимают участия в руководстве компанией, которая производит такие популярные сладости, как M&M's и Milky Way. Кстати, Mars еще в 1931 году основал дед Жаклин.

Кроме того, Жаклин Марс вместе с братьями управляет благотворительным фондом Mars Foundation. Он финансирует образовательные, культурные и экологические проекты, а также поддерживает сферу здравоохранения.

1. Элис Уолтон



Фото Reuters

Компания: Walmart

Страна: США

Место в глобальном рейтинге Forbes: 17

Состояние: 33,8 млрд долларов

Элис Уолтон является дочерью миллиардера из США Сэма Уолтона, основавшего компанию Walmart, которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. В 1992 году Сэм Уолтон умер, а его большое состояние досталось жене и детям.

Несмотря на свой статус, Элис Уолтон почти не вмешивается в дела компании. Зато она очень любит искусство. Кроме того, самая богатая женщина в мире выступает в качестве мецената для молодых художников и писателей. Также она помогает организовывать различные выставки и финансирует культурные мероприятия.