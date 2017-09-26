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Выпущен мощный пылесос с радиоуправлением

27.09.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Компания Polaris представила мультициклонный пылесос PVC 2003Ri с радиоуправлением. Включить аппарат и отрегулировать мощность всасывания можно с помощью панели управления, которая расположена прямо на ручке. Об этом сообщает electronics-review.ru.


Благодаря технологии «мультициклон» пылесос сохраняет мощность всасывания в 500 Вт до полного заполнения пылесборника мусором. Кроме того, циклонная система не требует мешка для сбора пыли — PVC 2003Ri оснащается колбой-пылесборником объемом в 2,5 литра.

В пылесосе также установлен фильтр тонкой очистки HEPA 13, который способен удерживать до 99,95% микрочастиц пыли, находящихся в воздухе. При этом фильтр можно мыть водой. Пылесос также можно хранить в вертикальном положении, что экономит место в помещении.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные модели пылесосов.

 
 
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В пылесосе также установлен фильтр тонкой очистки HEPA 13, который способен удерживать до 99,95% микрочастиц пыли.

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