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Свечение в небе, напугавшее россиян, оказалось испытанием ракеты "Тополь"

27.09.2017 10:02 — Разное | Tut.by  
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26 сентября Минобороны России провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Жители нескольких регионов увидели свечение в небе — и далеко не все поняли, что это учения.


Изображение: Метеодневник / vk.com

Испытательный пуск провели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По сообщению Минобороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Жители нескольких регионов России сообщили о «неопознанном объекте» в небе. Загадочное свечение заметили жители Казани, Сызрани, Уфе, Екатеринбурге и Омске. Некоторые видели в ночном небе светлую спираль, другие — яркую точку с «хвостом».

«Сначала будто самолет летел, потом все ярче и ярче, затем начал за собой след оставлять, закрутился, оставляя следы, и пропал», — описала одна из участниц сообщества «ВКазани Поймут». Некоторые подписчики предположили, что это было НЛО, метеорит или вражеский снаряд.


Изображение: Метеодневник / vk.com

Изображение: Метеодневник / vk.com

Изображение: Метеодневник / vk.com

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