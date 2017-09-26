26 сентября Минобороны России провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Жители нескольких регионов увидели свечение в небе — и далеко не все поняли, что это учения.



Изображение: Метеодневник / vk.com

Испытательный пуск провели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По сообщению Минобороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Жители нескольких регионов России сообщили о «неопознанном объекте» в небе. Загадочное свечение заметили жители Казани , Сызрани , Уфе , Екатеринбурге и Омске . Некоторые видели в ночном небе светлую спираль, другие — яркую точку с «хвостом».

«Сначала будто самолет летел, потом все ярче и ярче, затем начал за собой след оставлять, закрутился, оставляя следы, и пропал», — описала одна из участниц сообщества «ВКазани Поймут». Некоторые подписчики предположили, что это было НЛО, метеорит или вражеский снаряд.



Изображение: Метеодневник / vk.com



Изображение: Метеодневник / vk.com



Изображение: Метеодневник / vk.com