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Свечение в небе, напугавшее россиян, оказалось испытанием ракеты "Тополь"
26 сентября Минобороны России провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Жители нескольких регионов увидели свечение в небе — и далеко не все поняли, что это учения.
Испытательный пуск
Жители нескольких регионов России сообщили о «неопознанном объекте» в небе. Загадочное свечение заметили жители
«Сначала будто самолет летел, потом все ярче и ярче, затем начал за собой след оставлять, закрутился, оставляя следы, и пропал», —
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Жители нескольких регионов увидели свечение в небе - и далеко не все поняли, что это учения.
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