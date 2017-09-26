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В Киеве впервые продали квартиру за криптовалюту
В Украине состоялась первая сделка по продаже квартиры, где в качестве платежного средства криптовалюта Ethereum. Об этом
Покупателем стал Майкл Аррингтон, основатель англоязычного издания о технологиях и стартапах TechCrunch. Продавцом выступил квартиры киевский и нью-йоркский магнат недвижимости Марк Гинзбург в момент сделки в Нью-Йорке
Квартиру в Киеве продали за сумму, эквивалентную 60 тысячам долларов. Участники сделки заключили смарт-контракт на платформе калифорнийского стартапа Propy. В качестве платежного средства использовали Etherеum — вторую по популярности и капитализации криптовалюту.
«Хочу подчеркнуть, что при осуществлении этой сделки все налоги, сборы и пошлины были уплачены в государственный бюджет Украины в полном объеме», — отметил Ярмоленко. Сделка прошла при содействии властей Украины. Так как криптовалюты в Украине не являются платежным средством, сделку оформили по договору обмена.
Первую в мире квартиру за биткоины
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Покупателем стал Майкл Аррингтон, основатель англоязычного издания о технологиях и стартапах TechCrunch.
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