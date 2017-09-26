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9-летние хоккеисты минской "Юности" выиграли турнир в России

27.09.2017 10:29 — Разное | Tut.by  
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Команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» 2008 года рождения (старший тренер по возрасту — Сергей Плотников) на прошлой неделе гостила в старинном российском городе Пскове, где принимала участие в международном турнире, сообщает официальный сайт ХК «Юность-Минск».


Фото: junost.org

По итогам соревнований главный приз достался воспитанникам минской «Юности».

Минчане одержали 4 победы, переиграв сверстников из ГСДЮШОР (Санкт-Петербург) — 3:2, ХК «Невский (Санкт-Петербург) — 3:1, СКА им. Дроздецкого (Санкт-Петербург) — 7:4 и «Айсберг» (Великий Новгород) — 13:1, а также уступили хозяевам турнира из псковского «Торнадо» — 1:3.


Фото: pln24.ru

В итоге «Юность-Минск» на один балл обошла соперников из санкт-петербургских ГСДЮШОР и ХК «Невский и заняла 1-е место.

Помимо командного приза награда лучшего бомбардира досталась нападающему СДЮШОР «Юность-Минск» Юрию Давитяну.

Юрий Давитян. Фото: junost.org
 
Теги: Минск
 
 
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Команда минской "Юности" из хоккеистов 2008 года рождения гостила в старинном российском городе Пскове, где принимала участие в международном турнире.

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