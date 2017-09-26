Представлен смартфон, работающий на двухметровой глубине

Компания Nomu представила смартфон с улучшенной технологией защиты от воды, превосходящей топовые устройства более именитых брендов. Об этом сообщает Gizmochina.





Основное преимущество смартфона под названием S10 Pro — возможность находиться под водой в течение одного часа на глубине до двух метров. В компании эту технологию назвали IP68+. Для сравнения: смартфоны с «обычной» защитой IP68 могут один час находиться под водой на глубине до полутора метров.

Nomu S10 Pro работает на «чистом» Android 7.0, оснащается 4-ядерным процессором MediaTek MT6737 частотой в 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, а также 5-дюймовым HD-экраном с защитным стеклом Gorilla Glass 3.

Разрешение основной камеры аппарата — 8 Мп, фронтальной — 2 Мп. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, присутствует технология ускоренной зарядки.

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