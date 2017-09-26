Названы самые сексуальные клипы всех времен: лидером стал ролик с участием супермодели 90-х

Издание Rolling Stone опубликовало рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. Перечень включил 30 клипов, лидером среди которых стал черно-белый видеоролик на песню Wicked Game исполнителя Криса Айзека.



Фото: Хелена Кристенсен

Издание сообщает, что в съемках клипа приняла участие датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте оказался клип на Kiss певца Принса, а завершил тройку лидеров Justify My Love Мадонны.

Также в первую десятку вошли клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.

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