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Названы самые сексуальные клипы всех времен: лидером стал ролик с участием супермодели 90-х

27.09.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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Издание Rolling Stone опубликовало рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. Перечень включил 30 клипов, лидером среди которых стал черно-белый видеоролик на песню Wicked Game исполнителя Криса Айзека.


Фото: Хелена Кристенсен

Издание сообщает, что в съемках клипа приняла участие датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте оказался клип на Kiss певца Принса, а завершил тройку лидеров Justify My Love Мадонны.

Также в первую десятку вошли клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.

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Теги: Минск
 
 
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Лидером рейтинга стал черно-белый клип на песню Wicked Game Криса Айзека. В нем снялась датская супермодель Хелена Кристенсен.

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