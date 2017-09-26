Белорусским предпринимателям расскажут, как запустить свой бизнес в интернете без регистрации ИП

В Минске стартует бизнес-игра «Куфаризация» , которая даст сотням белорусских предпринимателей возможность перевести свой бизнес в онлайн. С учетом новшеств, которые коснутся белорусского законодательства уже в этом октябре, проект даст малому бизнесу подробную инструкцию по «прокачке» условной точки на Ждановичах до игрока на глобальном рынке.

Указ № 337, освобождающий физлиц от гордого звания «ИПэшник», вступит в силу только в середине следующего месяца. Но уже к первому октября белорусские чиновники обещают порадовать малый и средний бизнес еще десятком новых предложений - освободить часть ИП от взносов в ФСЗН и разрешить рекламу в интернете по упрощенной схеме.





Для того, чтобы помочь белорусским ИП разобраться в тонкостях нового законодательства, и запускается «Куфаризация» — проект, который при помощи популярного паб-квиза «МозгоБойня» и лекций от известных бизнесменов научит белорусов продавать свои товары легально на самом амбициозном рынке — в глобальной сети интернет.

Первая «Куфаризация» состоится уже 28 сентября в Минске в пространстве «Кто такой Джон Голт?», а после отправится в турне по областным городам. Участие в бизнес-игре бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

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Прокачать свои навыки приглашают ИП с опытом, а также новичков ремесленников и фрилансеров — за два месяца «Куфаризация» обещает обучить более 350 бизнесменов. Все участники станут студентами во время лекций от экономических экспертов и бизнесменов, которые объяснят тонкости нового законопроекта и его применение на практике «онлайн» и «офлайн». Мастер-класс Натальи Подгорной, представителя Министерства по налогам и сборам, так и называется: «Налоги в Интернете: памятка для предпринимателей». Всего за 20 минут она представит «выжимку» самой важной информацию о том, как торговать в сети и не бояться звонка из налоговой.





Кроме этого, как развить свое дело от точки на рынке до успешного интернет-проекта без рисков и потерь расскажет преподаватель школы ИПМ, а правилами выживания на онлайн-рынке поделится директор и создатель «Студии Борового», веб-проекта по продвижению сайтов в Беларуси.

Команда-победитель каждой «Куфаризации» получит стартовый капитал, равный 2000 белорусских рублей, который организаторы предлагают потратить на создание своей онлайн-витрины на площадке объявлений «Куфар» и продвижение товаров и услуг в сети.

Обучать малый бизнес будут не только в Минске — всю осень в «Куфаризацию» можно будет сыграть и в регионах: Гомель — 12 октября, Гродно — 26 октября, Могилев — 9 ноября, Брест — 23 ноября.