В Столбцовском районе Toyota протаранила встречный скутер

Авария произошла 26 сентября, около 16.15, в Столбцовском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





По предварительной информации, 38-летняя водитель Toyota Yaris, жительница Минска, ехала по трассе Першай — Ивенец — Несвиж в направлении Столбцов. На 34-м километре дороги при совершении обгона на перекрестке она допустила столкновение с поворачивающим налево скутером HORS. От удара оба транспортных средства оказались в кювете.





В результате ДТП 54-летняя водитель скутера получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.