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В Столбцовском районе Toyota протаранила встречный скутер

27.09.2017 10:57 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 26 сентября, около 16.15, в Столбцовском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


По предварительной информации, 38-летняя водитель Toyota Yaris, жительница Минска, ехала по трассе Першай — Ивенец — Несвиж в направлении Столбцов. На 34-м километре дороги при совершении обгона на перекрестке она допустила столкновение с поворачивающим налево скутером HORS. От удара оба транспортных средства оказались в кювете.


В результате ДТП 54-летняя водитель скутера получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 26 сентября, около 16.15, на трассе Першай - Ивенец - Несвиж.

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