В Белыничском районе Volvo насмерть сбил пешехода - женщина шла по проезжей части

В Белыничском районе 26 сентября 31-летний житель Жлобина на Volvo насмерть сбил пешехода. Женщина шла по проезжей части в попутном направлении и не была обозначена световозвращающими элементами, сказала представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.



Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 20.30 на дороге Толочин — Круглое — Вишов. От полученных травм 37-летняя жительница деревни Старое село скончалась на месте.