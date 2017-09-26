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В Белыничском районе Volvo насмерть сбил пешехода - женщина шла по проезжей части

27.09.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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В Белыничском районе 26 сентября 31-летний житель Жлобина на Volvo насмерть сбил пешехода. Женщина шла по проезжей части в попутном направлении и не была обозначена световозвращающими элементами, сказала представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.


Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 20.30 на дороге Толочин — Круглое — Вишов. От полученных травм 37-летняя жительница деревни Старое село скончалась на месте.

 
 
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