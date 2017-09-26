В Глубокском районе горел гараж с техникой. Огонь уничтожил две машины

Пожар в гараже с техникой в деревне Мнюто Глубокского района произошел в ночь на 27 сентября. Спасателям позвонил сторож хозяйства, сообщает МЧС.





Гараж принадлежит филиалу «Мнюто» ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат». Внутри находились находились два автомобиля — Chevrolet Niva (2006 года выпуска) и УАЗ-3303 (1982 года выпуска). Рядом с гаражом стояли зерноуборочный комбайн КЗ-10 «Полесье» (2009 года выпуска) и ВАЗ-2123 «Нива» (2004 года выпуска).

Огонь уничтожил кровлю в гараже, ворота, а также Chevrolet Niva и УАЗ-3303. В комбайне повреждены задняя часть корпуса и колеса, в ВАЗ-2123 — передняя часть кузова.

Причину пожара устанавливают. Одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.