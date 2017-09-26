Никому не нужные авто. Гомельская областная прокуратура проверила штрафстоянки

Часть транспортных средств, отбуксированных и принудительно доставленных на охраняемую стоянку, длительное время остаются невостребованными. В Гомельской области в 2016 году было 506 таких автомобилей, за шесть месяцев 2017 года — 334. Прокурорами региона принимаются меры по предъявлению в суд заявлений о признании этих авто бесхозяйными, сообщает Генпрокуратура.





Так, в суды Советского, Центрального и Железнодорожного районов Гомеля предъявили три заявления о признании неэксплуатируемого транспортного средства бесхозяйным. Они были удовлетворены.

Суд Калинковичского района по заявлению прокуратуры района в июне 2017 года признал бесхозяйным и передал в собственность района Seat Toledo, который эвакуировали на стоянку еще в октябре 2014 года.

Также во время проверки, прокуроры области установили непредусмотренные законодательством случаи задержания, принудительной эвакуации транспортных средств и последующего необоснованного взыскания с их собственников денег, затраченных на их хранение. В прокуратуре обратили внимание и на неправомерное взыскание владельцами стоянок с собственников арестованного транспорта платы за весь период их хранения на стоянке, когда сотрудниками ГАИ в целях быстрейшего исполнения административного взыскания налагался арест на отбуксированные и помещенные на охраняемую стоянку авто с установлением запрета на их использование.