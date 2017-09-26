Наргиз Закирова выступит в Минске с новой программой

Певица, обладающая уникальным тембром и голосовым диапазоном в пять октав — Наргиз снова посетит Минск . Концерт состоится во Дворце Республики 23 марта, где исполнительница представит новую программу.





10 мая 2017 г. Наргиз выпустила клип на песню «Я буду всегда с тобой», который был снят на реальных событиях и, тем самым, вызвал большую волну обсуждений в интернете.

В июне 2017 года Наргиз стала обладательницей премии Муз-ТВ в 2-х номинациях — «Лучший рок-исполнитель» и «Лучший дуэт» (за дуэт с Максимом Фадеевым).

23 марта во Дворце Республики Наргиз выступит с новой программой и, разумеется, исполнит любимые многими «Я не твоя война», «Ты — моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги» и другие песни из альбома «Вдвоем».

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает один день с Цирком дю Солей — backstage-тур, обед с артистами, 2 вип-билета на шоу. В Минске цирк выступит с 28 сентября по 1 октября, а пока участвуйте в розыгрыше , который продлится с 23 до 28 сентября.

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