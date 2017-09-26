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Наргиз Закирова выступит в Минске с новой программой
Певица, обладающая уникальным тембром и голосовым диапазоном в пять октав —
10 мая 2017 г. Наргиз выпустила клип на песню «Я буду всегда с тобой», который был снят на реальных событиях и, тем самым, вызвал большую волну обсуждений в интернете.
23 марта во Дворце Республики Наргиз выступит с новой программой и, разумеется, исполнит любимые многими «Я не твоя война», «Ты — моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги» и другие песни из альбома «Вдвоем».
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает один день с
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Концерт состоится во Дворце Республики 23 марта.
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