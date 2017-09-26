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В Мексике автоцистерна на полном ходу протаранила 18 автомобилей: погибли четыре человека
Четыре человека погибли в масштабной аварии, которая произошла в столице Мексики на оживленной трассе.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Мехико, водовоз на высокой скорости протаранил 18 автомобилей, которые стояли у светофора и ждали зеленого сигнала. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза.
В результате ДТП четыре человека погибли и по меньшей мере 20 получили травмы различной степени тяжести.
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По меньшей мере 20 человек получили травмы различной степени тяжести.
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