В Мексике автоцистерна на полном ходу протаранила 18 автомобилей: погибли четыре человека

Четыре человека погибли в масштабной аварии, которая произошла в столице Мексики на оживленной трассе.

Pipa de agua choca con al menos 15 vehículos en Avenida Constituyentes; hay cuatro muertos. https://t.co/PdBW8mjWAo

Video: @SUUMA_CDMX . pic.twitter.com/StaTURY5r5 — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) 26 сентября 2017 г.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Мехико, водовоз на высокой скорости протаранил 18 автомобилей, которые стояли у светофора и ждали зеленого сигнала. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза.

Tras chocar con los automóviles, la pipa rompió la pared de un inmueble a la altura de Gelati https://t.co/efV0gW47M9 pic.twitter.com/Zw7o6DTOoy — El Universal (@El_Universal_Mx) 26 сентября 2017 г.

В результате ДТП четыре человека погибли и по меньшей мере 20 получили травмы различной степени тяжести.