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В Мексике автоцистерна на полном ходу протаранила 18 автомобилей: погибли четыре человека

27.09.2017 11:42 — Разное | Tut.by  
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Четыре человека погибли в масштабной аварии, которая произошла в столице Мексики на оживленной трассе.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Мехико, водовоз на высокой скорости протаранил 18 автомобилей, которые стояли у светофора и ждали зеленого сигнала. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза.

В результате ДТП четыре человека погибли и по меньшей мере 20 получили травмы различной степени тяжести.

 
 
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По меньшей мере 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

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