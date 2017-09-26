Официальный сайт КХЛ к 10-летнему юбилею лиги составил топ-10 тренеров, внесших наибольший вклад в развитие Континентальной хоккейной лиги. В списке нашлось место и 46-летнему белорусскому специалисту Андрею Скабелке, который на родине возглавлял «Гомель» и национальную сборную, а в России знатно пошумел с «Сибирью», а нынче возглавляет один из грандов КХЛ омский «Авангард».

Составление любого рейтинга — занятие спорное, во многом субъективное. В том числе и рейтинга тренерского. Но KHL.ru все же попытался .

За скобками осталось немало значимых специалистов — Петр Воробьев, Сергей Михалев, Валерий Белоусов, Владимир Крикунов… Однако все они добивались успехов, прежде всего, еще в российской суперлиге. КХЛ же подарила новые имена.

Олег Знарок

Мало, кто мог поверить, что молодой тренер, ранее известный по работе со сборной Латвии, с которым ХК МВД не попал в плей-офф, к десятому сезону станет самым титулованным в истории лиги. А ведь Знарка после 18-го места вполне могли уволить, но Андрей Сафронов проявил терпение, о чем впоследствии нисколько не пожалел.



Фото с сайта khl.ru

Вместе Олег Знарок и Сафронов сначала стали творцами чуда из Балашихи, а затем дважды выигрывали Кубок Гагарина с «Динамо». Тренер и управленец идеально дополняли друг друга, но даже когда их пути разошлись, Знарок не утратил духа победителя. С первой же попытки он завоевал трофей со СКА, который лично для него стал третьим в карьере. Так часто Кубок Гагарина не поднимал над головой ни один тренер. Более того, в коллекции Олега Валерьевича сразу четыре титула лучшему тренеру сезона. Это достижение особенно уникально, учитывая, что никто из его коллег не удостаивался этой награды больше одного раза.

В чtм секрет Знарка? В тот период, когда в российском хоккее процветал оборонительный хоккей, а слово «откат» еще не было ругательным, он первым сделал ставку на активный стиль. Тогда еще главный тренер ХК МВД особое внимание уделял физической подготовке, сделав культовыми летние сборы в белорусском Пинске. Команды Знарка буквально укатывали любого соперника, а принцип построения без звезд, но с четырьмя равными звеньями, ставил тупик его коллег.

То, что в первые сезоны КХЛ культивировал один Знарок, впоследствии взяли на вооружение и другие специалисты. Но все же главная «фишка» самого титулованного тренера лиги в той атмосфере, которую он создает в своих командах. Игроки готовы биться за него, становясь одной семьей. Тактика, физическая подготовка, — все это играет немаловажную роль, но основой основ в командах Знарка всегда был характер.

Зинэтула Билялетдинов

Билялетдинов — не только первый тренер-чемпион в истории КХЛ. Нынешнему наставнику «Ак Барса» первому среди коллег удалось защитить титул, а ведь удержаться на вершине зачастую сложнее, чем на нее забраться. Причем второе чемпионство казанцы завоевали без своих лидеров: по ходу плей-офф-2010 Билялетдинов потерял сначала Алексея Морозова, а затем и Даниса Зарипова.



Фото с сайта khl.ru

«Ак Барс» доказал, что в успехах татарстанской команды первично не ударное звено, которому главный тренер давал свободу творчества, а выстроенная система. Билялетдинов настолько умело выстраивал игру в обороне, что в седьмых играх финальных серий «Ак Барс» наотрез отказывался пропускать.

Во многом именно Билялетдинов, в 90-е работавший в НХЛ, привнес в наш российский такое понятие, как «ролевой игрок». При нем такие скромные нападающие как Александр Степанов и Дмитрий Обухов превращались в незаменимых кубковых бойцов. Моду на финнов в КХЛ посеял также главный тренер «Ак Барса», показав, что легионеры из Суоми особенно полезны в играх на вылет. За годы работы Билялетдинова в сборной России казанцы успели растерять былые позиции, но стоило ему вернуться на привычное место, как главная команда Татарстана снова сыграла в финале Кубка Гагарина.

Вячеслав Быков

Вячеслав Быков проработал в КХЛ всего четыре сезона из десяти, но оставил яркий след в истории лиги. Первый сезон он начинал в статусе национального героя. Возглавляя сборную России, он вернул стране золото чемпионата мира спустя долгие 15 лет.



Фото с сайта khl.ru

Однако успех на клубном уровне к наставнику национальной команды пришел не сразу. В первом сезоне ему во многом помешал уровень ЦСКА, который тогда и близко не претендовал на Кубок Гагарина, а на следующий год его «Салавату Юлаеву» преградил путь к финалу «Ак Барс». Тогда-то и зародилось тренерское противостояние Быков — Билялетдинов, а «зеленое дерби» вышло на новый уровень. С тех пор к битвам Башкирии и Татарстана было приковано внимание далеко за пределами двух республик.

Со второй попытки Быков добыл с «Салаватом Юлаевым» Кубок Гагарина. Уфимцы под его с Игорем Захаркиным руководством играли в «управляемый хаос», и именно в столице Башкирии в звезду планетарного масштаба вырос Александр Радулов.

Дотянувшись до главного трофея КХЛ, тренер-чемпион ушел, но только для того, чтобы спустя два года не менее триумфально вернуться. Именно Быков осчастливил хоккейный Санкт-Петербург, который на протяжении шести сезонов безуспешно бился об стену с иностранными тренерами. СКА показывал красивый хоккей, попутно демонстрируя недюжинный характер. Отыграться с 0−3 в серии плей-офф до питерских «армейцев» не удавалось никому.

Быков — не только приверженец классического российского стиля, но и человек, способный объединять вокруг себя, создавая доверительные отношения внутри коллектива.

Илья Воробьев

О том, что Илья Воробьев возглавит магнитогорский «Металлург», начали говорить задолго до того, как произошло назначение. Геннадий Величкин готовил его к этому долго и планомерно — для российского хоккея такая практика достаточно редка. Один сезон в тренерском штабе финалиста Кубка Стэнли Пола Мориса, два в качестве помощника великого Майка Кинэна — это только тот опыт, который будущий тренер-чемпион получил в годы работы ассистентом. А ведь была у Ильи Петровича и игроцкая карьера, за которую он успел поиграть за рубежом, а во все том же Магнитогорске пересечься с Дэйвом Кингом. Канадец в своем бестселлере отмечал его как проводника своих идей наряду с Дмитрием Юшкевичем и Игорем Королевым.



Фото с сайта khl.ru

Ну, а базовые знания тренерского ремесла в Воробьеве-младшем заложил его отец, который свое первое золото взял в 44 года с московским «Динамо».

Сын не просто повторил достижение отца, но и превзошел его. Когда Илья Петрович привел «Магнитку» ко второму Кубку Гагарина, ему был всего 41 год. Воробьев-младший стал самым молодым тренером-чемпионом в истории КХЛ. Более того, до него никто не добивался успеха, возглавив команду по ходу чемпионата.

Планировалось, что Воробьев сменит Кинэна по итогам сезона-2015/16, но неудачный старт «сталеваров» побудил руководство клуба совершить рокировку чуть раньше задуманного — в октябре. Заслуга молодого тренера в том, что он не стал рушить построенное Железным Майком, но при этом добавил в игру уральцев нечто свое. «Металлург» стал командой более сбалансированной и отвечающей современным тенденциям. С Воробьевым в роли главного тренера магнитогорцы дважды играли в финале, но остановить СКА в девятом сезоне им оказалось не под силу.

Майк Кинэн

Когда в 2013 году магнитогорский «Металлург» пригласил на пост главного тренера Майка Кинэна, это вызвало немало скепсиса. Столь резонансный шаг уральского руководства больше напоминал PR-ход, нежели начало большого пути к Кубку Гагарина. Одни сулили Кинэну провал из-за паузы в тренерской деятельности: после увольнения из «Калгари» он четыре года не вставал на лавку, работая на ТВ. Другие предрекали Железному Майку, известному своим суровым нравом, конфликты с игроками и руководством. Благо в его долгой и насыщенной карьере случались разные эпизоды.



Фото с сайта khl.ru

Однако все опасения достаточно быстро рассеялись. Кинэн не просто адаптировался к новой для себя лиге, но и с первой попытки выиграл для Магнитогорска столь желанный трофей. Железный Майк стал первым тренером в истории мирового хоккея, кому удалось выиграть как Кубок Стэнли, так и Кубок Гагарина.

Межатлантлический чемпионский дубль — далеко не все, чем отметился Кинэн. Он стал первым иностранным тренером-чемпионом в КХЛ, прервав традицию, которая к 2014 году начала напоминать проклятие. До канадца в шаге от чемпионства останавливались финны Кари Хейккиля и Раймо Сумманен, а также чех Милош Ржига. Именно Майку пришла в голову идея поставить Даниса Зарипова к Сергею Мозякину, подобрав к ним Яна Коваржа методом проб и ошибок. Так родилось одно из лучших звеньев в истории КХЛ.

В конце концов, Кинэн подготовил себе преемника, став для Ильи Воробьева последним наставником перед отправлением в свободное плавание.

Оставив заметный след в Магнитогорске, неутомимый канадец взялся за новый амбициозный проект. Отныне Кинэн — рулевой «Куньлуня». В Китае легендарный Железный Майк чуть больше, чем просто тренер.

Милош Ржига

Российский хоккей знает немало чешских тренеров. В том числе, вполне успешных. Чего только стоит Владимир Вуйтек, который в начале XXI века привел ярославский «Локомотив» к золотому дублю.

Но то было во времена суперлиги. Главный чех в десятилетней истории КХЛ — это, безусловно, Милош Ржига.



Фото с сайта khl.ru

Востребованный специалист тренировал в лиге четыре клуба, лишь изредка заглядывая в Чехию, где ему всегда были готовы доверить «Пардубице».

В чем секрет Ржиги, который за годы работы в России успел стать своим? Результаты — это, конечно, важно, и Милош их добивался. Однако руководителей, журналистов и болельщиков всегда подкупала страсть, с которой этот чех работал со своими командами. Ржига — один из тех тренеров, кто буквально кипит на лавке, отдавая всего себя игре.

Сезоны, проведенные под руководством Ржиги, до сих пор остаются лучшими в современной истории московского «Спартака». Красно-белые не только показывали комбинационный хоккей, тем самым завоевывая сердца даже нейтральных болельщиков, но и штамповали сенсации. Два года подряд они выходили во второй раунд Кубка Гагарина, выбивая фаворитов в лице СКА и московского «Динамо».

Милошу за свою КХЛ-овскую карьеру доводилось поработать с «Авангардом», СКА и «Слованом», но дальше всего он прошел с командой из Мытищ. Весной 2011 года «Атлант» с Константином Барулиным, Сергеем Мозякиным и эмоциональным чехом на тренерском мостике отчаянно бился в финале Кубка Гагарина со сборной России, облаченной в форму «Салавата Юлаева».

Чего всегда было не занимать командам Ржиги, так это характера.

Раймо Сумманен

Мало, кто помнит, но культовый для Омска тренер начал свою карьеру в КХЛ с серии плей-офф-2010, проигранной всухую. Впрочем, когда Анатолий Бардин назначал Раймо Сумманена главным тренером «Авангарда» в концовке регулярного чемпионата, то вряд ли рассчитывал на моментальный результат. Скорее это была разведка в боевых условиях.



Фото с сайта khl.ru

Зато на следующий год под руководством Сумманена омичи заняли первое место в регулярном чемпионате-2010/2011, выиграв первый, и пока единственный для себя, Кубок континента.

Однако довести начатое до конца ему было не суждено. Раймо был уволен прямо по ходу серии с «Магниткой», не дождавшись ее развязки. Без своего полководца «ястребы» проиграли. Та отставка Сумманена до сих пор остается одной из самых таинственных в истории российского хоккея.

Став любимцем хоккейного Омска, этот эксцентричный финн был обречен на то, чтобы вернуться. История знает сразу три пришествия Сумманена в «Авангард». Самым успешным оказалось второе, когда в разгар сезона-2011/12 один тренер-легионер сменил другого. Руководству сибирского клуба оказался не по душе оборонительный хоккей Ростислава Чады, тогда как Сумманен ставил быстрый агрессивный стиль.

Вместе с «Авангардом», чьи ряды к тому времени уже покинул Яромир Ягр, он добрался до финала.

Порванный пиджак, в котором Сумманен вышел на один из матчей с московским «Динамо», стал символом Неистового Раймо. Тот седьмой матч омичи проиграли, но искренний тренер, всегда работающий на пределе эмоций, с тех пор стал желанным гостем на берегу Иртыша.

Андрей Назаров

В компании, где сплошь тренеры-чемпионы и финалисты Кубка Гагарина, Андрей Назаров кому-то может показаться белой вороной. Действительно, дальше второго раунда плей-офф он в своей карьере не забирался, а попытка взять под крыло топ-клуб ничем хорошим не закончилась.



Фото с сайта khl.ru

Да только у каждого тренера свое ампула. Кто-то способен претворять свои идеи в жизнь только с исполнителями высшей пробы, а Назаров, напротив, идеальный тренер для команд-середняков. Это при нем «Северсталь» выбивала из розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив», «Донбасс» проходил первый раунд, пробивался в плей-офф под управлением Назарова и «Барыс».

С недавних пор Андрей Викторович возглавляет молодой и по-спортивному голодный «Нефтехимик», с которым он также намерен ворваться в восьмерку.

Впрочем, тренерская деятельность первого русского тафгая в НХЛ — это не только очки, голы, секунды и выигранные серии плей-офф. Прежде всего, Назаров — это магнит, который притягивает внимание к себе и командам, которыми руководит. Экстраординарные поступки, громкие интервью и крепкие ребята в составе — это то, что делает Андрея Викторовича одним из самых обсуждаемых тренеров.

«Витязь» за годы работы Назарова в Подмосковье ни разу не был даже близок к плей-офф, но такого широкого резонанса ранее не создавал ни один аутсайдер.

Ну, а уникален тренер, начинавший свою карьеру в 33 года, тем, что первым в КХЛ достиг внушительной отметки в 500 игр. Назаров, не пропустивший ни один из десяти сезонов, опередил даже опытнейшего Владимира Крикунова.

Дмитрий Квартальнов

Сегодня Дмитрий Квартальнов — безработный. За три года он так и не смог привести ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Отчасти «армейцам» не хватило именно тренерской гибкости, чтобы в тяжелый момент перестроиться и заиграть более разнообразно.



Фото с сайта khl.ru

Минувший плей-офф Квартальнову и его подопечным действительно не удался, но нельзя недооценивать наследие, которое специалист оставил после себя. Причем не только на Ленинградском проспекте, но и в Новосибирске, где до сих пор пожинают плоды работы Квартальнова. Те принципы, которые он в свое время заложил в «Сибири», соблюдали все последователи Дмитрия Вячеславовича на посту главного тренера.

Бронзу новосибирцы завоевали уже с другим рулевым, но фундамент для прорыва команды-золушки выстроил именно Квартальнов.

Большие возможности пришли в ЦСКА отнюдь не одновременно с Квартальновым. Москвичи и до его появления могли себе позволить громкие приобретения, но молодому тренеру, пришедшему из «Сибири», удалось главное: навести порядок. Квартальнов довольно-таки быстро выстроил систему, поставил актуальный, на тот момент, хоккей, попутно сделав активную ротацию фирменным почерком «армейцев».

Вопреки опасениям, эмоциональный тренер сработался с не менее взрывным Александром Радуловым. За три года под руководством этого специалиста ЦСКА трижды выигрывал регулярный чемпионат, излучая удивительную стабильность, а по итогам сезона-2014/15 он, спустя 26 лет, вернул великому клубу золото чемпионата страны.

Андрей Скабелка

На родине Андрея Скабелку ценили как игрока, но успешным тренером он стал, покинув Беларусь. Раскрыться экс-наставнику «Гомеля» и белорусской сборной удалось в Новосибирске, куда он пришел на место Дмитрия Квартальнова.



Фото с сайта khl.ru

Считается, что Скабелка работал на багаже предшественника, но в этом только половина правды. Андрей Владимирович пришел в сложившийся коллектив со своими устоями и лидерами. Поначалу его не принимали, ностальгируя по Квартальнову, что привело к неудачному старту «Сибири» в сезоне-2014/15. Однако Скабелке удалось завоевать авторитет у игроков, что вылилось в самый успешный сезон в истории новосибирского хоккея. Под руководством белорусского тренера сибиряки добрались до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали.

«Сибирь» при нем начали наперебой называть то золушкой, то командой-витриной. Ясно одно: Скабелка стал автором первой сенсации в КХЛ, которая пришла с Востока.

Пробиться в финал конференции «Сибири» удалось, уложив на лопатки действующего чемпиона. Скабелка первым подобрал ключи к первому звену «Магнитки», показав всем, как нужно играть против Сергея Мозякина и партнеров.

Впрочем, тактическая выучка — не единственное, чем славится белорус. За годы работы в Новосибирске он довел до сборной России ряд перспективных ребят. Это и Максим Шалунов, и Сергей Шумаков, и Степан Санников, и Константин Окулов.

По-настоящему раскрылся у него и Дмитрий Кугрышев, спустя несколько лет воссоединившийся с тренером в «Авангарде».

Перебравшись из Новосибирска в соседний Омск, Скабелка продолжает гнуть свою линию. Это касается как стиля игры, который принято называть вертикальным, так и работы с молодежью. Тот факт, что лучшей у «ястребов» в новом сезоне является тройка Михеев — Пьянов — Кошелев, говорит сам за себя.